«МТС банк» запустил сервис по оплате мобильной связи операторов Армении в салонах МТС

«МТС банк» объявил о реализации сервиса по оплате мобильной связи операторов Армении в салонах МТС. Сервис реализован в рамках развития экосистемы МТС совместно с «Мобидрам» (Армения), дочерней компанией Viva-MTS.

Для пополнения доступны мобильные операторы Армении: Viva-MTS, Ucom, Team Telecom Armenia, а также «Карабах телеком».

Максимальная сумма разового перевода составляет 15 тыс. руб. Зачисление средств производится в армянских драмах.

В июне 2022 г. «МТС банк» объявил о реализации сервиса по оплате мобильной связи операторов Армении в цифровых каналах: через приложение «МТС банка» и сервис «МТС деньги». В специальном поле необходимо ввести номер телефона получателя платежа. Для удобства использования сервиса все мобильные операторы Армении объединены в одну строку.