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Сбербанк предложил предпринимателям новый сервис выставления счетов

В интернет-банке для предпринимателей «Сбербизнес» пользователям стал доступен новый встроенный сервис выставления счетов. С помощью сервиса клиенты могут быстро создать счёт на оплату и отправить его контрагенту в личный кабинет «Сбербизнес» и на электронную почту.

В печатной форме счёта содержится QR-код, который можно отсканировать для выполнения оплаты. Также в нём есть информация о товарах и услугах, которые необходимо оплатить, она может быть добавлена из специального справочника. Дополнительно есть возможность настроить печатную форму счёта, выбрав форму с отображением отметки о подписании простой электронной подписью или оставив поля пустыми для подписания вручную.

Контрагент получает уведомление о новом счёте в личном кабинете и может моментально произвести его оплату. Для оплаты достаточно нажать одну кнопку, и система автоматически сформирует платёжное поручение, заполнив все поля на основании счёта. После этого поручение останется только подписать и отправить. Это позволит снизить время работы с платёжными поручениями в несколько раз и уменьшить количество отказов по платежам из-за неправильного заполнения реквизитов. Система контролирует и меняет статус счёта сразу после оплаты, причём как у отправителя, так и у получателя, что позволяет оперативно получить информацию об оплате.

Анна Лоевская, директор дивизиона «Цифровой корпоративный банк» Сбербанка, сказала: «Мы знаем, как ценно время для предпринимателей. Каждая минута работы должна быть посвящена развитию бизнеса. Мы хотим освободить клиентов от рутины, касающейся повторяющихся банковских операций. Надеемся, что сервис «Выставление счетов», который позволяет сделать ещё один шаг в сторону ускорения и упрощения бизнес-процессов предпринимателя, понравится нашим клиентам и станет их ежедневным рабочим инструментом внутри интернет-банка «Сбербизнес».

Пока сервис доступен ограниченной выборке клиентов из числа тех, кто использует SMS для подтверждения операций. В скором времени услуга станет доступна всем пользователям, в том числе клиентам, использующим для подтверждения операций электронные ключи (так называемые токены).

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