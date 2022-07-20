«Прио-Внешторгбанк» строит информационный обмен с ГИС на базе коннекторов R-Style Softlab

R-Style Softlab автоматизировала взаимодействие «Прио-Внешторгбанка» с ЦБ России для подключения к платформе «Знай своего клиента» (в основе решения — новый модуль «RS-Connect. Обмен с платформой ЗСК»), а также с Центральной избирательной комиссией (на базе модуля «RS-Connect. Обмен с ЦИК»).

С помощью сервиса «Знай своего клиента» (ЗСК) Банк России будет информировать кредитные организации о том, насколько рискованную деятельность ведет тот или иной клиент с точки зрения «антиотмывочного» законодательства. Регулятор поделит всех клиентов на три группы в зависимости от уровня риска: низкую, среднюю и высокую (зеленую, желтую и красную). В зависимости от такой оценки банки будут определять режим работы с клиентом.

В полную силу платформа ЗСК заработала с 1 июля 2022 г. Благодаря тому, что внедрение модуля «RS-Connect. Обмен с платформой ЗСК» было выполнено заранее, банку удалось вместе с вендором принять участие в тестировании новой платформы регулятора и нового продукта компании.

Внедрение модуля «RS-Connect. Обмен с ЦИК» обеспечило банку соответствие требованиям федерального закона от 13 июля 2015 г. №231-ФЗ «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации» и указания ЦБ РФ от 5 мая.2016 г. №4012-У «О порядке получения кредитными организациями, держателями реестра и депозитариями от Центральной избирательной комиссии Российской Федерации, избирательных комиссий субъектов Российской Федерации запросов о предоставлении сведений о счетах, вкладах, ценных бумагах кандидатов в депутаты или на иные выборные должности, их супругов и несовершеннолетних детей, а также порядке и сроках направления кредитными организациями, держателями реестра и депозитариями ответов на соответствующие запросы».

«Мы довольны сотрудничеством с R-Style Softlab, профессионализмом команды и функциональностью внедренного ПО, — отметил Борис Богданов, директор департамента ИТ «Прио-Внешторгбанка». — Надеемся, что и дальнейшее взаимодействие будет протекать в таком же продуктивном ключе».

«Наше сотрудничество с банком началось относительно недавно, лишь в прошлом году. Тем не менее, оно стало достаточно продуктивным. В настоящий момент мы ведем в банке проект по автоматизации основной деятельности на базе АБС RS-Bank V.6, а также внедряем еще несколько модулей для взаимодействия с ГИС — “RS-Connect. Обмен с ГИС ЖКХ” и “RS-Connect. Валидация СНИЛС”», — сказал Ринат Каримов, заместитель генерального директора R-Style Softlab, директор департамента банковского ПО RS-Bank.