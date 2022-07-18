Банк «Союз» присоединился к платформе «Финуслуги» Московской биржи с помощью решений «Диасофт»

Банк «Союз» и «Диасофт» завершили проект по подключению банка к платформе личных финансов «Финуслуги». Это увеличило доступность услуг банка для широкого круга потребителей и расширило географию новых клиентов.

Специалисты компании «Диасофт» внедрили в ИТ-ландшафт банка программный продукт «Управление маркетплейсом», интегрировали его с платформой «Финуслуги» и продуктом «Депозиты» компании «Диасофт», который был установлен в банке ранее. Продукт «Управление маркетплейсом» входит в состав платформы развития Digital Q.Omnichannel, продукт «Депозиты» – в состав платформы развития Digital Q.Consumer.

Программный продукт «Управление маркетплейсом» автоматизирует учет операций, которые совершает клиент банка с депозитами: их открытие, досрочное и плановое закрытие.

В результате проекта банк получил возможность оперативно управлять параметрами депозитных продуктов на платформе «Финуслуги», принимать заявки на размещение вкладов, открывать счета, заключать договоры и создавать другие объекты в продукте «Депозиты».

Олег Чернышов, заместитель председателя правления банка «Союз», сказал: «Подключение банка «Союз» к маркетплейсу упростило клиентский путь по оформлению вкладов и расширило онлайн-каналы продаж, в том числе позволило выйти в регионы, где отделений банка нет. Также платформа предоставляет услуги по идентификации и онбордингу клиентов на коммерческой основе, что позволило банку оптимизировать расходы на сеть дистрибуции и мобильных агентов, сэкономить на операционных расходах благодаря тому, что учет операций с депозитными договорами больше не требует ручной обработки и привлечения пользователей».

Евгений Сентябрев, директор департамента «Цифровые решения», член правления компании «Диасофт», отметил: «Оставаться конкурентоспособными современным банкам позволяет выбор гибких ИТ-решений, обеспечивающих высокую скорость вывода новых продуктов на рынок. Компания «Диасофт» автоматизировала взаимодействие банка «Союз» и платформы «Финуслуги» «под ключ», соблюдая требования Московской биржи по форматам обмена данными».

Платформа «Финуслуги» создана Московской биржей для увеличения доступности финансовых услуг 24/7 и независимо от места проживания пользователя. Платформа предоставляет широкие возможности выбора подходящего предложения по депозитам и оформления его полностью онлайн, без визита в офис кредитной организации.