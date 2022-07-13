«Сбер» предложил бизнесу комплексное решение для онлайн-торговли

«Сбер» запустил решение для интернет-торговли для предпринимателей, занимающихся продажами на маркетплейсах, собственном сайте или в соцсетях. В нем собраны сервисы, которые будут полезны как действующим предпринимателям, так и тем, кто только начинает онлайн-бизнес. Решение включает платформу для организации интернет-продаж inSales, специальные условия расчетно-кассового обслуживания в «Сбере», инструменты приема онлайн-оплаты от «ЮKassa», чат-бот для сайта или мессенджера «Сбербизнесбот» и сервис для увеличения конверсии «Сберлид». Об этом CNews сообщили представители Сбербанка.

Алексей Шашкин, директор дивизиона «Малый и микробизнес» Сбербанка: «Мы постоянно совершенствуем наши продукты и адаптируем их под запросы предпринимателей. Сегодня 30% компаний малого и микробизнеса используют преимущественно онлайн-каналы продаж. Эта сфера активно развивается, и поэтому мы предложили онлайн-ретейлерам удобное комплексное решение по типу "Все в одном", которое избавляет бизнес от рутинных задач и помогает сосредоточиться на развитии своего дела».

Вячеслав Цыбульников, вице-президент Сбербанка – председатель Московского банка: «“Сбер” активно поддерживает столичный малый и микробизнес. На сегодняшний день клиентами Московского банка Сбербанка являются свыше 350 тыс. предпринимателей. Только за шесть месяцев 2022 г. мы предоставили на развитие малого бизнеса более 5000 льготных кредитов на общую сумму около 22 млрд руб. Кроме того, клиентам “Сбера” доступны современные сервисы, которые помогают добиваться успеха в самых разных сферах деятельности».

Так, с помощью платформы inSales можно добавлять товары в каталог, выгружать их на маркетплейсы и в соцсети, а еще — самостоятельно создавать интернет-магазины в несколько кликов без помощи программистов.

Решение для интернет-торговли дает возможность подключить онлайн-оплату и облачную кассу, а также открыть расчетный счет с подходящим пакетом услуг: «Только для ИП» (для индивидуальных предпринимателей) или «Набирая обороты» (для юридических лиц). В рамках такого пакета предприниматели могут переводить физлицам и на личный счет до 800 тыс. руб. в месяц. Во все пакеты услуг включены востребованные нефинансовые сервисы, которые предоставляются бесплатно: «Юрист для бизнеса», «Бухгалтерия для ИП», «Работа.ру» и «Электронный документооборот».

Принимать платежи по картам, через SberPay и в кредит на сайте, в мобильном приложении и соцсетях с комиссией от 1% умеет сервис «ЮKassa» от финтех-компании «ЮMoney».

«Сбербизнесбот» — облачный сервис на базе ИИ — позволяет компаниям быстро создавать своего чат-бота, который ускорит обработку обращений клиентов, повысит уровень сервиса и оптимизирует расходы. Предпринимателям больше не придется тратить время на отправку однообразных инструкций каждому клиенту, а покупатели быстрее будут получать ответы на свои вопросы.

А сервис для увеличения конверсии «Сберлид» поможет сделать сайт удобнее для пользователей и удержать клиентов, предлагая им дополнительные товары и скидки и напоминая о товарах в корзине.

Все эти сервисы доступны онлайн, так что для их подключения не нужно посещать отделение банка, а ассортимент будет расширяться.

***

ПАО Сбербанк — один из крупнейших банков в России. Основным акционером ПАО Сбербанк является Российская Федерация в лице Министерства финансов Российской Федерации, владеющая 50% уставного капитала ПАО Сбербанк плюс 1 голосующая акция. Оставшимися 50% минус 1 голосующая акция от уставного капитала банка владеют российские и международные инвесторы.