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Банк «Синара» сделал доступными платежи в пользу госорганов через СБП

Банк «Синара» (ранее СКБ-банк) провел пилотные C2G-операции через Систему быстрых платежей (СБП) и сделал их доступными для своих клиентов. Сервис реализован в соответствии со всеми стандартами безопасности и обеспечивает мгновенное поступление денежных средств в бюджет независимо от времени суток и территориального расположения плательщика.

После запуска сервиса C2G-переводов через СБП у клиентов банка «Синара» появится выбор вариантов проведения государственных платежей, при этом комиссии за такие платежи не взимаются.

«Шаг за шагом мы продолжаем раскрывать потенциал СБП и показывать, насколько удобными и быстрыми могут быть платежные сервисы. Успешно проведенное тестирование нового сервиса C2G дает возможность тиражировать его для всех клиентов банка, и совместно с НСПК продолжать следовать стратегии развития СБП», – отметил Виталий Копысов, директор по инновациям банка «Синара».

«Уверен, что этот новый сервис для мгновенной оплаты через СБП государственных платежей без комиссии будет пользоваться большой популярностью у клиентов банка. В наших планах – тиражировать успешный опыт банка «Синара». А это значит, что многие российские банки смогут предоставить своим клиентам этот удобный и технологичный сервис», – сказал директор по развитию инновационных сервисов НСПК Дмитрий Колесников.

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