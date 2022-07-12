«Диасофт» разработала решение для автоматизации работы с цифровым рублем Банка России

«Диасофт» разработала промышленное решение для проведения расчетов с новой формой валюты – «Цифровой рубль Банка России». Оно входит в состав платформы развития Digital Q.Payments и включает в себя всю «стартовую» функциональность для работы с цифровым рублем.

В состав решения входят три компонента: «Переводы цифрового рубля», «Расчетный центр цифрового рубля» и «Координатор операций с цифровым рублем». Функциональность позволяет осуществлять регистрацию цифровых кошельков клиентов, проведение идентификации и аутентификации пользователей, переводы между кошельками клиентов, конвертацию рублевых средств из одной формы рубля в другую, онлайн-обмен сообщениями по цифровому рублю с информационными системами Банка России. Для интеграции с системами дистанционного банковского обслуживания реализован Open API, поддерживающий автоматический вызов нужных операций из дистанционных каналов.

Благодаря реализации в микросервисной архитектуре решение обладает следующими преимуществами: высокой производительностью (до 10 тыс. операций в секунду); высокой скоростью внедрения типовой версии (1,5-2 месяца вместе с тестами интеграционного взаимодействия); легкостью интеграции с ИТ-системами банка; возможностью оперативной поддержки и доставки обновлений, в том числе связанных с изменениями законодательства; доступностью 24/7 и отказоустойчивостью.

Сергей Добриднюк, руководитель продуктового направления «Расчеты» департамента «Операционная деятельность» компании «Диасофт», сказал: «Организация взаимодействия с платформой цифрового рубля Банка России потребует от банков внедрения новых бизнес-процессов, регламентов и протоколов работы. Кроме того, на начальных этапах запуска цифрового рубля в массовый оборот высока вероятность частых изменений и дополнений связанного с ним законодательства. Решение «Цифровой рубль Банка России» позволит автоматизировать все операции с минимальными трудозатратами и в кратчайшие сроки. «Диасофт» осуществляет полное сопровождение решения, в том числе оперативную поддержку новых требований регулятора, помощь в официальном тестировании интеграционного взаимодействия».

Банк России совместно с 12 отечественными кредитными организациями продолжает тестирование платформы цифрового рубля. Новая форма российской национальной валюты будет доступна для граждан и организаций в 2023 г., но участники финансового рынка уже сейчас начали процесс технологической подготовки к работе с цифровым рублем.