Решение Кворум для быстрого перехода на ЭДО с ФССП по Запросам и Постановлениям СПИ

До 2022 года переход на электронный документооборот по Запросам и Постановлениям СПИ осуществлялся добровольно, по усмотрению банков. На этапе внедрения подключение всех типов документов проводилось последовательно и могло занимать до двух лет. В соответствии с пп. б) п. 22 ст. 4 Федерального закона от 21.12.2021 № 417-ФЗ «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации» участники банковского сектора обязаны взаимодействовать с ФССП по вопросам обработки Запросов и Постановлений СПИ только посредством системы межведомственного электронного взаимодействия (СМЭВ). Крайним сроком перехода на обмен электронными документами по каналу СМЭВ названо 16 декабря 2022 года.

Для простого и своевременного перехода на электронный документооборот с ФССП компания Кворум предлагает кредитным организациям применять Адаптер «ФССП. Запросы и Постановления» на базе платформы «СМЭВ-Интегратор». Программный продукт оптимизирован для работы с сервисами Запросов и Постановлений СПИ:

Обладает высоким уровнем производительности (до 3 миллионов Запросов и 300 тысяч Постановлений СПИ в сутки, по итогам тестирования у одного из клиентов).

Поддерживает новые форматы данных, а также реализует одновременную работу со старыми и новыми форматами документов для бесшовного перехода между версиями форматов.

Автоматизирует обработку документов в части проверки документа, поиска должника, запроса у ФССП недостающих сведений, исполнения Постановлений СПИ.

Обеспечивает корректную обработку нештатных ситуаций (в т.ч. принимает и автоматически отбраковывает невалидные документы ФССП, переводит ошибки на ручной разбор).

Позволяет отслеживать историю обработки любого принятого от ФССП документа.

Формирует отчеты по процедурам обработки документов ФССП и действиям пользователей в системе.

Основываясь на опыте внедрения электронного взаимодействия с ФССП по Запросам и Постановлениям СПИ компания «Кворум» предлагает расширенный сервис по внедрению решения на стороне банка. Помимо стандартного набора услуг в него включены следующие опции:

Специалисты компании самостоятельно от лица банка-клиента осуществляют регистрационные процедуры в СМЭВ (в том числе с использованием ЛК УВ).

Кворум на собственных серверах проводит процедуру интеграционного тестирования банка с ФССП.

Для подготовки информационных система банка к ЭДО с ФССП клиенту предоставляется Эмулятор, позволяющий протестировать и обеспечить корректную обработку всех возможных сценариев и типов электронного взаимодействия.

Адаптер «ФССП. Запросы и Постановления СПИ» реализован на базе платформы «СМЭВ-Интегратор» компании Кворум и наследует все ее основные преимущества:

возможность повышения производительности за счет горизонтального масштабирования решения;

поддержка СУБД open source Postgres Pro (включенной в Единый реестр российских программ для электронных вычислительных машин и баз данных), PostgreSQL, а также Oracle и MS SQL;

широкий набор интеграционных интерфейсов, включая soap-запросы, очереди MQ, обращение к базе данных и файловый обмен;

корректная работа со всеми популярными браузерами, в том числе с российскими браузерами Яндекс.Браузер или Атом.

Решение в составе Платформы «СМЭВ-Интегратор» входит в Единый реестр российских программ для электронных вычислительных машин и баз данных под регистрационным номером 9033.

«Внедрение в банке ЭДО с ФССП по Запросам и Постановлениям СПИ требует масштабных доработок систем-источников данных и прохождения сложных процедур согласования доступов, – отмечает коммерческий директор компании «Кворум» Игорь Виноградов. – Использование Адаптера «ФССП. Запросы и Постановления СПИ» позволяет сократить эти затраты. Адаптер автоматизирует работу со Службой судебных приставов, реализует удобные интерфейсы для банковских систем и предоставляет веб-интерфейс для работы оператора. Богатый опыт внедрения решения позволяет специалистам Кворум самостоятельно проходить бюрократические процедуры ФССП, консультировать сотрудников кредитных организаций по необходимым доработкам систем-источников и предоставлять клиенту удобные механизмы локального тестирования. Таким образом, сложная процедура интеграции по Запросам и Постановлениям СПИ осуществляется в максимально сжатые сроки и практически «под ключ.»