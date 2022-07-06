CNews Аналитика Конференции Маркет Техника ТВ

Разделы

ПО Софт Цифровизация ИТ в банках
|

Intersoft Lab расширяет возможности GAP-анализа ликвидности и процентного риска на базе ПО «Контур»

Intersoft Lab расширила прикладные возможности ПО «Контур» для прогнозирования риска ликвидности и процентного риска банковского портфеля на основе GAP-анализа. С помощью обновленного шаблона для GAP-анализа можно существенно сократить время расчета разрывов и коэффициентов процентного риска и риска ликвидности для статичного и динамического состояния банковских портфелей, построенного на основании прогнозов их изменения по различным сценариям. Об этом CNews сообщили представители Intersoft Lab.

Отечественный разработчик систем риск-ориентированного управления банком - компания Intersoft Lab – расширила возможности прогнозирования и оценки рисков на платформе «Контур». Обновленная прикладная функциональность для прогнозного GAP-анализа риска ликвидности и процентного риска по своим возможностям превосходит известные западные аналоги.

GAP-анализ риска ликвидности и процентного риска банковского портфеля – основа для решения многих задач Департамента риск-менеджмента и Казначейства банка, а также для подготовки некоторых форм обязательной отчетности. Для автоматизации этих задач в составе платформы «Контур» поставляется машина прогнозирования состояния банковских портфелей и шаблон для расчета разрывов ликвидности, разрывов процентных доходов и расходов, а также для расчета коэффициентов разрывов.

Обновленный шаблон позволяет использовать различные методы прогнозирования состояния портфелей и алгоритмы для расчета разрывов и коэффициентов. Так, для GAP-анализа риска ликвидности по прогнозному состоянию банковских портфелей предусмотрены алгоритмы расчета прогноза объемов активов и пассивов для каждого портфеля, например, для торгового портфеля – экспресс-прогноз, а для кредитного и депозитного портфелей – детальный прогноз на основе матрицы миграции ресурсов, и т. д. Пользователи могут выбрать нужные портфели, задать для них методы прогнозирования и запустить расчет прогнозного состояния портфелей. На основе полученных данных будут построены соответствующие GAP-отчеты как для риска ликвидности, так и для процентного риска банковского портфеля.

Использование обновленного шаблона для GAP-анализа позволяет: сократить трудоемкость настройки прогнозного GAP-анализа; ускорить подготовку GAP-отчетов для различных сценариев изменения банковских портфелей; обеспечить транспарентность GAP-анализа риска ликвидности и процентного риска за счет использования для них единых прогнозов состояния портфелей.

В результате сокращается время выполнения GAP-анализа, появляется возможность выполнять его как для статичного, так и для динамического состояния банковских портфелей, построенного на основании прогнозов их изменения.

Подписаться на новости Короткая ссылка


Другие материалы рубрики

Блок технологий «Уралсиба» стал внутренней бизнес-структурой на самоокупаемости

Месячная аудитория CNews выросла до 5,9 млн человек

Аналитики поборются за 800 000 рублей в соревновании Sovcombank Challenge 2022

4 тренда на рынке ERP-систем

Альфа-Банк теперь ИТ-компания — официально

Market.CNews опубликовал рейтинг BPM-систем 2022

MARKET.CNEWS

Email-рассылки

Выбор сервиса для почтовых рассылок

От 0.13 руб./месяц

VPS

Подобрать виртуальный сервер

От 30 руб./месяц

Kubernetes

Рассчитать стоимость кластеров Kubernetes

От 0.52 руб./месяц

Colocation

Подобрать ЦОД для размещения ИТ-оборудования

От 815 руб./месяц

Техника

Лучшие газовые грили для дачи: хиты продаж

Жизнь без Spotify: музыкальные сервисы, которые работают в России

Вместо духовки: лучшие мини-печи для квартиры и дачи

Показать еще

Наука

В центре Млечного Пути обнаружен странный спиральный объект

Находка из 13 000 артефактов проливает свет на загадочную цивилизацию

Физики соединили два кристалла времени в невозможном ранее эксперименте
Показать еще