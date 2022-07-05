«Инфосистемы джет» взяла на поддержку частное облако в Росбанке

После завершения проекта по внедрению в Росбанке оркестратора управления приватным облаком на открытой платформе ManageIQ, компания «Инфосистемы джет» взяла его на техническое обслуживание. Благодаря накопленной экспертизе по Open Source решениям и знанию особенностей ИТ-ландшафта заказчика, специалисты сервисного центра ИТ-компании не только быстро организовали процесс бесперебойной эксплуатации платформы, но и совместно с заказчиком участвуют в её развитии и доработке функционала. Об этом CNews сообщили представители компании «Инфосистемы джет».

В конце 2021 г. специалисты «Инфосистемы джет» внедрили новый оркестратор управления частным облаком на основе Open Source решения ManageIQ в Росбанке. Облако позволяет финансовой организации быстрее выводить новые банковские продукты на рынок, значительно сократить затраты на ИТ-инфраструктуру, а также улучшить основные бизнес-показатели. На данный момент более 150 ИТ-систем, включая все дистанционные сервисы банковского обслуживания физических и юридических лиц и большую часть информационных систем банка, находятся под управлением ManageIQ.

После завершения проекта по внедрению нового средства управления приватным облаком инженеры «Инфосистемы джет» взяли его на техническую поддержку, которая включает в себя контроль работоспособности системы и доработку её функционала, автоматическое тестирование корректной работы услуг и регулярные обновления. Система работает в двух ЦОДах в Москве, охватывая около 40% вычислительного оборудования банка.

«Мы решили передать задачу поддержки третьей линии сопровождения платформы нашему ИТ-партнеру, который продемонстрировал экспертные знания в работе с комплексными системами, в составе которых присутствуют решения с открытым кодом. Наше облако находится в надежных руках экспертов, что, в том числе, позволяет нам более детально сосредоточиться на дальнейшем развитии ИТ в банке», — отметил директор департамента ИТ-инфраструктуры Росбанка Павел Антонов.

Поддержка Open Source решения стала отличительной чертой сервисного контракта. Администрирование ManageIQ сопряжено с рядом особенностей, свойственных решениям с открытым кодом — их рекомендованные схемы обновления не всегда работают должным образом. Тем не менее, эксперты «Инфосистемы джет» смогли обеспечить жизненный цикл системы и стабильность её работы, включая внесение исправлений в исходный код.

«Проектов с использованием Open Source с каждым годом становится все больше. Однако после внедрения подобных решений остро встает вопрос с их эксплуатацией: на рынке недостаточно специалистов, разбирающихся в специфике и требованиях enterprise, — сказал Александр Казаков, заместитель директора департамента аутсорсинга и системного администрирования «Инфосистемы джет». — Мы целенаправленно развиваем эту экспертизу и готовы взять на поддержку любые компоненты ИТ-инфраструктуры, созданные с применением решений с открытым исходным кодом».

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«Инфосистемы джет» — российская ИТ-компания. С 1991 г. работает на рынке системной интеграции, реализуя ежегодно более 1000 проектов, многие из которых уникальны по масштабу и сложности. Штат — более 1800 сотрудников.

Компания располагает более 10 офисами и представительствами в России и СНГ и ведет проекты в других странах. №1 среди крупнейших поставщиков инфраструктуры дата-центров (CNews Analytics, 2020 г.), топ-3 крупнейших интеграторов России в сфере защиты информации (CNews Analytics, 2020 г.).

Ключевые направления деятельности: ИТ-инфраструктура, сети и инженерные системы, ИТ-аутсорсинг, информационная безопасность, машинное обучение, заказная разработка ПО, внедрение и сопровождение бизнес-приложений enterprise-уровня, промышленная безопасность и IoT.