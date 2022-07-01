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В сервисе CloudTips появилась опция «запомнить карту»

Сервис для безналичных чаевых, донатов и адресных пожертвований CloudTips (входит в группу Cloud) добавил возможность запоминать карту пользователя, сообщили CNews представители Cloud.

Теперь для того, чтобы перевести чаевые или донаты пользователю не нужно каждый раз вводить данные карты. Достаточно сделать это один раз, поставить галочку «Запомнить карту» на экране ввода карточных данных. При каждом последующем переводе онлайн-чаевых в любом заведении, работающем с CloudTips, данные карты проставляются автоматически. Удалить карту из сервиса можно в любой момент, нажав соответствующую кнопку в окне с введенными данными карты, и запомнить новую.

Новая опция сделает процесс перевода чаевых и донатов значительно более удобным, что особенно актуально после ухода из России Apple Pay и Google Pay. Напомним, что ранее в сервисе CloudTips появилась возможность переводить онлайн-чаевые и донаты через Яndex Pay.

Cloud — часть группы компаний «Тинькофф» — платежная инфраструктура для бизнеса, объединяющая под собой сервис интернет-эквайринга CloudPayments; сервис, предоставляющий услуги по онлайн-фискализации платежей для бизнеса в соответствии с локальным законодательством, CloudKassir; сервис для отправки и приема безналичных чаевых, донатов, адресных пожертвований CloudTips; облачное решение, предоставляемое по модели SaaS, для управления платежами по всему миру CloudSoft. География бизнеса компании — Россия, Европа и страны СНГ.

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