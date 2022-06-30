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ВТБ и МФТИ набирают студентов на магистерскую программу по подготовке лидеров ИИ-команд

ВТБ и Московский физико-технический институт (МФТИ) с 1 сентября 2022 г. запускают на базе Физтех-школы прикладной математики и информатики (ФПМИ) совместную магистерскую программу, которая сочетает обучение технологиям искусственного интеллекта и методам решения реальных управленческих и бизнес-задач. Об этом CNews сообщили представители ВТБ.

Магистранты программы будут иметь возможность во время обучения пройти стажировку в банке ВТБ и будут активно вовлекаться в действующие проекты банка в рамках научно-исследовательской работы. Образовательная программа состоит из трех частей, дополняющих друг друга — математической подготовки и углубленных курсов по ИИ и Big Data, обучению управленческим технологиям и командной работе, а также гуманитарным предметам.

В учебный план магистерской программы включены такие области знаний, как математические основы искусственного интеллекта, теория вероятностей, разработка программных и распределенных систем, машинное обучение и методы искусственного интеллекта, проектное управление, продуктовый менеджмент, а также римское право и история античности.

На базе Физтех-школы прикладной математики и информатики банком ВТБ и МФТИ в 2021 г. была создана лаборатория искусственного интеллекта. Специалисты банка совместно с коллегами из МФТИ занимаются научно-исследовательской деятельностью для развития искусственного интеллекта в банках, а также переквалификацией профессиональных кадров.

«Наша магистерская программа поможет подготовить специалистов по искусственному интеллекту, способных решать сложные междисциплинарные задачи, стоящие на стыке технологий, социальных проблем и управления — от будущих тимлидов до лидеров исследовательских групп, — отметил Максим Коновалихин, старший вице-президент, руководитель департамента анализа данных и моделирования банка ВТБ. — Это очень востребованная компетенция на рынке труда сейчас, и я уверен, что и профессия будущего».

«Физтех по праву снискал себе славу университета, где применяется фундаментальный подход к образованию, и программа "Искусственный интеллект и Интердисциплинарные Исследования" не стала исключением: мы считаем, что выпускник этой программы — будущий тимлид, аналитик или архитектор сложных систем — должен быть не просто узким специалистом, должен смотреть не только вглубь, но и вширь, понимая, как устроено общество и его механизмы», — добавил Дмитрий Базанов, заведующий лабораторией МАСКИ Физтех-школы прикладной математики и информатики.

Подробнее ознакомиться с описанием магистерской программы можно на сайте.

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