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«Диасофт» поддержала изменения законодательства в отчетности для участников рынка ценных бумаг

Компания «Диасофт» поддержала изменения законодательства в отчетности для профессиональных участников рынка ценных бумаг.

Крупнейшие доработки 2022 г. связаны с изменениями законодательства в обязательной отчетности Банка России. Так, внесены изменения в порядок предоставления отчетности некредитных финансовых организаций (НФО) Банка России. Изменения поддержаны в продуктах «Надзорная отчетность НФО» и «Отчетность ЦБ РФ для НФО по Единому плану счетов» в составе платформы развития Digital Q.Reporting.

Кроме того, ключевые участники рынка ценных бумаг, такие как Дом.рф и другие крупные некредитные финансовые организации, уже успешно сдают бухгалтерскую (финансовую) отчетность по 532-П с учетом изменений, вступивших в силу с 1 квартала 2022 г. Обновленные формы отчетности также поддержаны в программном продукте XBRL Engine компании «Диасофт». Поддержаны и текущие версии таксономии (4.2 и 4.3) для формирования надзорной статистической отчетности и бухгалтерской (финансовой) отчетности.

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