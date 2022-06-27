Wildberries будет платить зарплату ежедневно

Онлайн-площадка Wildberries запускает новый платежный сервис для менеджеров пунктов выдачи заказов (ПВЗ), который позволит увеличить им периодичность выплат. В ближайшее время компания перейдет на еженедельные выплаты менеджерам ПВЗ, а в среднесрочной перспективе — и на ежедневные, в том числе и специалистам логистических комплексов — сборщикам заказов, приемщикам товаров и т.д.

«Новый финансовый сервис разрабатывается для удобства наших сотрудников: в будущем они смогут самостоятельно определять периодичность выплат — даже каждый день, — рассказали в пресс-службе Wildberries. — Наша цель — сделать платежный инструмент, который улучшит их жизнь и предоставит полную свободу в управлении своими заработанными средствами».

На первом этапе разработки финтех-сервиса запущен новый интерфейс и открыт доступ к самостоятельным переводам: заработанные деньги моментально отражаются на персональном балансе, и пользователь сам указывает свой банковский счет, на который ему удобно получить перечисление.

Новый сервис, помимо увеличения частотности выплат, также позволит специалистам пунктов выдачи и логистических центров полностью и в режиме онлайн контролировать свои финансы — просматривать информацию о поступлениях и перечислениях, управлять банковскими счетами для перевода заработанных средств и даже тратами в интернет-магазине. В будущем этот процесс станет бесшовным, позволит совершать покупки без использования банковской карты и получать моментальные начисления за возвраты товаров.