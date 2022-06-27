В «Ситилинк» начались продажи криптокошелька Tangem

Онлайн-ритейлер «Ситилинк» запустил продажи криптокошельков нового поколения Tangem Wallet и электронных криптобанкнот Tangem Note, сообщили CNews в компании. Карты Tangem — один из способов хранения монет и токенов, который подойдет даже новичкам крипторынка. Его не требуется подключать к компьютеру, все операции выполняются на смартфоне с поддержкой NFC и подписываются прикосновением карты Tangem к телефону. Тем не менее, несмотря на простоту пользовательского интерфейса, аппаратные криптокошельки Tangem имеют высший на рынке уровень сертификации безопасности Common Criteria EAL6+, а также полностью защищены от воздействий окружающей среды, таких как пыль, вода или сильные перепады температур.

При активации кошелек создает адреса для различных блокчейнов. По этим адресам на свой кошелек Tangem пользователь может перевести уже имеющуюся криптовалюту в менее защищенном кошельке, либо купить криптовалюту в обменнике или на бирже. После этого становятся доступными многочисленные операции: к примеру, покупка товаров или услуг в странах, где разрешена криптооплата, получение наличности через криптобанкоматы, пересылка криптовалюты на другие адреса в любом другом кошельке.

Также пользователь может соединить Tangem с сервисом распределенных финансов и положить криптовалюту на депозит или же соединить Tangem с NFT-платформой и положить приобретенный NFT в свой кошелек. Приобрести кошелек возможно онлайн на сайте «Ситилинк» или через терминал самообслуживания. Продукты Tangem размещены в разделе «Комплектующие для ПК — Криптокошельки». Tangem Wallet продается по цене 6 490 либо 4 990 руб. в зависимости от комплектации (2 или 3 карты), Tangem Note доступен за 2 890 руб..

Tangem Wallet — мультивалютный аппаратный кошелек, поддерживающий более 5000 криптовалют и токенов. Безопасность устройства обеспечивается за счет генерации чипом карты приватных ключей. Благодаря этому пользователю не требуется хранить записанную ключевую фразу для доступа к своим кошелькам, следовательно приватный ключ не может быть украден.

Tangem Note — одновалютная электронная банкнота, выпускается для 6 популярных криптовалют — BTC, ETH, BNB, XRP, ADA, и DOGE. С помощью кошелька можно покупать, хранить, продавать и пересылать криптовалюту, а также использовать, как обычную бумажную банкноту.

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«Ситилинк» входит в топ-3 крупнейших интернет-магазинов России, продает более 150 тысяч наименований цифровой и бытовой техники, а также автотовары, офисную и садовую мебель, канцелярию, детские товары и спорттовары, сантехнику и электрику. Сейчас у компании более 1000 магазинов-складов и пунктов выдачи заказов в 500 городах России. В портфеле услуг — сборка компьютеров, установка техники, подборка расходных материалов, электронные ключи и подписи, защита покупки и имущества и другие цифровые услуги.