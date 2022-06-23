Минцифры присвоило «МТС банку» статус ИТ-компании

ПАО «МТС банк» объявляет о получении статуса ИТ-компании среди перечня организаций, аккредитованных Министерством цифрового развития, связи и массовых коммуникаций России. На период работы в «МТС банке» сотрудники смогут получить отсрочку от призыва на военную службу. Об этом CNews сообщили представители «МТС банка».

Минцифры включило банк в реестр аккредитованных ИТ-компаний. Теперь «МТС банк» не только финансовое учреждение, предоставляющее банковское обслуживание, но и организация, осуществляющая деятельность в области информационных технологий.

«“МТС банк” – это не банк в привычном смысле, а финтех-компания. Более половины сотрудников головного офиса банка – ИТ-специалисты, но география присутствия банка значительно шире – мы предлагаем работу в различных регионах страны. Банк стал по-настоящему digital first – сейчас все продукты и клиентский опыт проецируется прежде всего в мобильном-, интернет-банке и других онлайн-каналах. В прошлом году доля продаж в цифровых каналах превысила 60% от общего объема. Команда разработчиков “МТС банка” ежегодно растет на 20-30%, поэтому мы заинтересованы в сохранении таких команд, которые формировались годами, их развитии и расширении штата. Это и разработчики, и инженеры тестирования, системные и бизнес-аналитики, специалисты техподдержки и UX-дизайнеры. С 2020 г. банк активно сотрудничает с ведущими вузами страны, мы разработали совместные учебные программы, которые максимально приближены к современным реалиям. В банке налажен процесс адаптации и наставничества молодых ИТ-сотрудников. Мы ждем талантливых специалистов на стажировки с последующим трудоустройством, – отметила Дарья Капранова, вице-президент «МТС банка», руководитель кластера по управлению опытом сотрудника и организационному развитию. – Банк со своей стороны поддерживает стремление сотрудников профессионально развиваться и строить карьеру, быть причастными к передовым технологиям всей экосистемы МТС. Уверена, что получение нового статуса позволит банку стать еще более привлекательным работодателем».

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Публичное акционерное общество «МТС-банк» – универсальный коммерческий банк. Сеть офисов обслуживания МТС Банка охватывает более 50 городов в 30 наиболее крупных регионах России. Основным акционером является Частная компания с ограниченной ответственностью «Мобайл телесистемс Б.В.» – дочерняя компания ПАО «Мобильные телесистемы».