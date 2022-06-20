«Диасофт» и SpectrumData помогут банкам оперативно получать данные для решения широкого спектра бизнес-задач

Компания «Диасофт» и SpectrumData разработали совместное решение для предоставления кредитным организациям данных, необходимых для реализации широкого перечня бизнес-задач. Об этом CNews сообщили представители «Диасофт»

SpectrumData – разработчик сервисов на основе данных, предоставляет достоверную информацию о физических и юридических лицах, а также транспортных средствах и объектах недвижимости из более чем 100 источников. Компания «Диасофт» создала решение, которое позволяет в автоматическом режиме получать необходимую информацию от SpectrumData и интегрировать ее в сквозные бизнес-процессы организации.

Среди уже реализованных совместных кейсов – проект внедрения продукта «Сведения о ТС. API Автокод» в крупном российском банке. Продукт позволяет автоматизировать получение данных о транспортных средствах (ТС) из сервиса Автокод от SpectrumData и их загрузку в бэк-офисные системы кредитной организации. Информация о ТС используется банком при оформлении залоговых кредитов, когда их обеспечением являются автомобили. Также данные о ТС загружаются в форму отчетности 0409310 «Сведения о предметах залога, принятых кредитными организациями в качестве обеспечения по ссудам», которую кредитная организация ежемесячно сдает в Банк России. По запросу сведения автоматически загружаются в ИТ-систему банка, весь процесс занимает не более 20 секунд.

Другой пример – реализация проекта по автоматической загрузке аналитических справок в ИТ-системы банка в целях проверки недвижимого имущества, принимаемого в залог.

Алексей Ефимов, руководитель продукта «Государственные сервисы» компании «Диасофт»: «Совместное решение позволяет кредитным организациям сократить трудозатраты на самостоятельную обработку, проверку и загрузку данных, исключить использование ошибочной информации и связанные с этим бизнес-риски. В процессе внедрения и настройки решения специалисты “Диасофт” адаптируют его функционал под индивидуальные бизнес-потребности или особенности ИТ-систем, используемых в банке».

Решение разработано в микросервисной архитектуре и может быть интегрировано в любой ИТ-ландшафт кредитной организации. Его можно использовать как в сочетании с продуктами «Диасофт», так и с решениями других вендоров.

Александр Ларин, менеджер по работе с ключевыми клиентами компании SpectrumData: «Информация, предоставляемая SpectrumData, используется банками для оценки благонадежности и платежеспособности заемщиков, проверки принимаемого в залог имущества, предотвращения мошеннических действий, мониторинга объектов кредитования и во многих других целях. Наш совместный проект с “Диасофт” позволит банкам автоматизировать получение необходимой информации и ее корректную интеграцию в бизнес-процессы».

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SpectrumData – ИТ-компания, с 2010 г. занимающаяся сбором, обработкой и анализом данных с применением принципов и технологий Data mining и Big data и разработкой b2b- и b2c-решений на основе данных об автомобилях, физических лицах, организациях и объектах недвижимости.