Выручка «Синимекс» превысила 2,7 млрд рублей по итогам 2021 года

«Синимекс», российский разработчик ИТ-систем для бизнеса, подвела итоги 2021 г. За прошедший год выручка компании составила 2710084365 руб. и выросла на 23,8% по сравнению с результатами прошлого года.

В течение 2021 г. ИТ-интегратор расширял свое присутствие на рынке как за счет новых ниш вне традиционного для компании финансового сектора, так и путем увеличения количества партнеров среди крупных вендоров.

В 2021 г. компания получила статус официального партнера ГК Astra Linux –производителя ПО, защищенных операционных систем и платформ виртуализации.

В прошедшем году компания «Синимекс» и НПО «Адаптивные промышленные технологии» («Апротех») заключили соглашение о сотрудничестве в сфере промышленного интернета вещей.

В течение года компания «Синимекс» занималась внедрением ПО сторонних производителей, заказной разработкой «под ключ» и формированием команд для совместной работы с заказчиками. В портфеле компании высокотехнологичные проекты для ключевых игроков банковского сектора, ритейла и промышленности.

В течение года компания «Синимекс» продолжила заниматься развитием интеграционной платформы в Россельхозбанке. Командой был осуществлен перевод интеграционной платформы на конфигурацию Active-Active. Конфигурация позволяет заказчику проводить горизонтальное масштабирование мощностей интеграционной платформы за счет добавления дополнительных серверов, а также проводить модернизацию и обновление компонент платформы без ее полного отключения. Кроме того, был осуществлен отказ от предыдущей АБС – переписаны десятки сервисов платформы, в связи с выводом из эксплуатации устаревшей интеграционной шины.

В 2021 г. специалисты компании «Синимекс» доработали функциональность системы по работе с проблемной задолженностью для работников структурного подразделения Россельхозбанка. Работы были выполнены в части отчетности по исполнительской дисциплине, новых методов управления ответственными, синхронизации пользователей системы с внешними справочниками, возможностей по управлению документами в системе, актуализации критичных бизнес-процессов.

В 2021 г. компания «Синимекс» приступила к внедрению программного продукта «Витрина налогового мониторинга» в Россельхозбанке. Платформа предназначена для выполнения требований законодательства в части раскрытия данных в рамках налогового мониторинга. Решение позволяет сотрудникам банка осуществить дополнительный контроль качества раскрываемой информации и минимизировать финансовые и репутационные риски. Компания «Синимекс» и сотрудники банка совместно выполнили настройку решения, спроектировали и разработали интеграционный модуль по загрузке данных из систем банка в витрину налогового мониторинга, осуществили полный цикл работ по развертыванию, тестированию, документальному оформлению в соответствии с внутренними требованиями банка.

В 2021 г. сотрудники компании «Синимекс» участвовали в проекте подключения Россельхозбанка к Санкт-Петербургской бирже. Перед банком стояла задача обеспечить клиентам возможность участвовать на рынке ценных бумаг в качестве профессиональных или частных брокеров. Разработчики компании «Синимекс» в составе команды банка отвечали за развитие и поддержание целостности сервисов брокерского и депозитарного обслуживания, занимались тестированием ряда модулей (межбанковское кредитование, ФИСС и КО, ценные бумаги, векселя).

Команда компании «Синимекс» участвовала в проекте Россельхозбанка по разработке ДБО с нуля – интернет-банкинга для юридических лиц и индивидуальных предпринимателей. Сотрудники компании принимали участие в разработке и тестировании ряда модулей – зарплатный проект, письма, помощь, уведомления.

В 2021 г. компания «Синимекс» продолжила сопровождение и развитие ряда сервисов и систем в Газпромбанке:интеграционной платформы – системы управления взаимодействием, интеграционного сервиса Host-to-Host, функциональности системы «Платежный хаб», системы по учету счетов-фактур. Также получила свое развитие система автоматизации административно-хозяйственной деятельности (АХД) – была доработана функциональность интеграции с оператором ЭДО. Специалисты компании реализовали интеграцию системы АХД и системы для депозитарного учета с Сервисной интеграционной платформой в рамках реализации проекта «Интегрированный MDM». Сервисная интеграционная платформа была дополнена новым компонентом «публикации-подписки».

В рамках реализации новых сервисов Газпромбанка компания «Синимекс» занималась развитием решения для предоставления API партнерам Банка, а также развитием сервисов банка, предоставляемых клиентам виртуального мобильного оператора «ГПБ Мобайл».

Специалистами компании «Синимекс» был разработан модуль обработки и защищенной отправки отчетности в рамках банковского сопровождения контрактов. В 2021 г. команда компании «Синимекс» приступила к реализации функциональности для работы с корпоративными картами в рамках экосистемы ДБО для клиентов Газпромбанка – юридических лиц.

В 2021 г. сотрудники компании «Синимекс» в составе команды банка «Открытие» продолжили работу над проектом по развитию Единого фронтального решения (ЕФР). Внедрение ЕФР направлено на выстраивание работы сотрудника банка в едином приложении и отказ от работы в нецелевых системах. Благодаря проекту сократилось время обслуживания розничных клиентов, проведения сервисных операций и платежей.

Компания «Синимекс» реализовала проект внедрения платформы API Gateway в «ОТП банке». Система управления API потребовалась «ОТП банку» для оптимизации работы внутренних команд, упорядочения работы с API внутренних систем и публикации их для внешних потребителей. Разработчики внедрили продукт с функциями централизованного реестра, контроля за использованием интерфейсов и минимальными трансформациями данных при вызове различными потребителями.

В Росбанке компания «Синимекс» продолжила развитие проектов по созданию новых сервисов. В рамках развития нового фронт офиса (НФО) к автоматизированным ранее бизнес-процессам был добавлен процесс «Перепакетирования», позволяющий производить смену тарифного плана юридическим лицам-клиентам Росбанка.

Специалисты компании «Синимекс» продолжили развитие Н2Н-обмена документами между Росбанком и другими банками группы Société Generale по стандарту ISO 20022. В частности, была добавлена функция отправки выписок, обогащена функциональность универсального адаптера, разработан модуль мониторинга.

В 2021 г. компания «Синимекс» участвовала в работах по развитию транспортного шлюза системы БИС. Также в соответствии с требованиями Росфинмониторинга специалистами компании «Синимекс» были реализованы доработки для перехода на новый формат «Черных списков».

В 2021 г. компания «Синимекс» внедрила интеграционную шину в «Фольксваген банк Рус». Решение потребовалось для связи разных отраслей бизнеса (от SMS до обмена информацией по платежным поручениям между банками) и унификации стандартов интеграции в банке.

В 2021 г. компания «Синимекс» продолжила развитие решения для интеграции учетных систем «Сибуре» с расчетными и учетными системами обслуживающих Банков с использованием технологии Host-to-Host.

В 2021 г. компания «Синимекс» продолжила реализацию проекта «Система управления исполнительной документации» (СИД) для НИПИГАЗа в рамках строительства Амурского газохимического комплекса. Внедрение разработанной компанией «Синимекс» системы позволит НИПИГАЗу сократить количество издержек, уменьшить риски прохождения аудита и повысить качество исполнительной документации в сфере строительства. Программное обеспечение разработано с использованием клиент-серверной архитектуры на стеке технологий: Java, Nginx, React, Postgress, KeyCloаk, Minio, CryptoPro, Ansible.

В 2021 г. разработчики компании «Синимекс» участвовали в развитии проекта 5post для федеральной логистической компании в составе X5 Group, осуществляющей доставку заказов из интернет-магазинов и маркетплейсов своих партнеров в постаматы и пункты выдачи в магазинах «Пятёрочка» и «Перекрёсток». В составе команды Х5, разработчики принимали участие в реализации программного обеспечения для сети постаматов, в том числе для централизованных сервисов (логирования и администрирования). Объединенной командой разработки были реализованы: ролевая модель для подсистем администрирования постаматов, новые спецификации постаматов, отображения активности постамата в панели администрирования.

Компания «Синимекс» реализовала крупный ML-проект «Сегментация 2.0» для компании «Росгосстрах». Проект включает в себя три направления разработки сервисов на основе машинного обучения – геопозиционная сегментация, определение высокорисковых клиентов, всесторонний анализ посредников методами обработки данных.

В 2020 г. по заказу «Столото», распространителя всероссийских государственных лотерей, «Синимекс» разработала систему, повышающую эффективность распределения лотерейных билетов в почтовых отделениях России. В рамках проекта были разработаны собственные алгоритмы машинного обучения, которые помогли прогнозировать спрос на точках продаж. В 2021 г. проект перешёл в фазу масштабирования: в систему было добавлено более 100 контролируемых параметров, влияющих на продажи, транспортировку и утилизацию билетов государственных лотерей в каждом из 40 тыс. почтовых отделений, в которых продаются билеты гослотерей бренда «Столото». Таким образом, обновлённая система позволяет значительно оптимизировать издержки, пересматривать подход продаж как по конкретному тиражу, так и по всем билетам в целом.

Также продолжается комплексный проект для зарубежного заказчика по разработке системы оптимизации маркетинговых кампаний, в рамках которого задействованы алгоритмы машинного обучения, позволяющие адаптировать стратегию оптимизации онлайн-рекламы в реальном времени. Система контролирует бюджеты, целевую аудиторию, контент, тексты и другие параметры рекламных кампаний.

«В прошлом году мы закрепили позиции в традиционных для себя направлениях деятельности, занимались развитием крупных инфраструктурных проектов и поиском новых высокотехнологичных ниш. Мы сфокусировались на увеличении доли заказчиков из нефинансового сектора и на развитии наших компетенций в сфере IoT. Следуя тенденциям на рынке труда, мы сделали ставку на увеличение команды и поддержку талантов», – сказал генеральный директор компании «Синимекс» Андрей Сыкулев.