ФлексСофт обеспечит банкам импортозамещение систем управления рисками

Компания ФлексСофт предлагает комплексное решение задач импортозамещения и готова помочь банкам заменить импортное прикладное ПО, с использованием которого осуществляется основная операционная деятельность банка, поддерживается динамика банковского бизнеса, обеспечивается его стабильность и рост.

В сфере автоматизации управления рисками, куда входят системы класса RTDM, BI, кредитного скоринга, управления ликвидности и т.п., ситуация приближается к критической. Некоторые западные вендоры уже приостановили продление лицензий на свои продукты и возможность работы данного программного обеспечения, активно используемого банками в своей деятельности, в ближайшее время находится под вопросом.

Система управления рисками, построенная на основе «Платформы FXL», предлагается в качестве эффективной замены для таких решений как SAS RTDM, FICO Scoring или EQUIFAX и за счет уникальной современной транзакционной архитектуры обеспечивает высокую производительность на любых объемах запросов.

Возможности системы полностью покрывают функциональность западных решений, представленных на рынке. В системе настроены базовые процессы принятия решений, которые могут быть реконфигурированы при помощи конструкторов в соответствии с требованиями банка, в том числе в базовые процессы могут быть включены запросы во внешние кредитные бюро и анализ кредитной истории в банке.

Важным отличием от аналогичных решений является наличие в «Платформе FXL» готовой банковской модели данных по всем сущностям: клиент, кредит, залог, договор, документ, счет и т.п., что позволяет банку не настраивать модель для хранения стандартных данных. Настроенные стратегии не являются программным кодом и могут без компиляции переноситься из тестовой в промышленную среду.

В состав «Платформы FXL» также входит аналитическое хранилище Data Force, которое является надежным инструментом построения регуляторной, управленческой, аналитической отчетности, управления кампаниями. Решение Data Force позволяет автоматизировать формирование отчетности, связанной с управлением лимитами и ликвидностью, а также риск-менеджментом. Благодаря этому «Платформа FXL» может успешно заместить SAS DWH, TerraData, Oracle DWH.

«Платформа FXL» от компании ФлексСофт – российская высокотехнологичная банковская платформа, является эффективным инструментом для импортозамещения широкого спектра прикладных продуктов по различным направлениям банковского бизнеса, в том числе: CORE-систем, бэк- и фронт-офиса, управления рисками и ликвидностью, управления залогами, систем принятия решений и прочих составляющих банковской цифровой экосистемы.

«Платформа FXL» построена на основе сверхпроизводительного транзакционного ядра, отказоустойчива, обладает развитым API, имеет встроенный low-code инструментарий, а также большой набор полнофункциональных модулей для автоматизации банковских процессов, продуктов и операций, что позволяет избавиться от зависимости перед зарубежными поставщиками решений.

Компания ФлексСофт более тридцати лет работает на рынке банковской автоматизации, разрабатывает собственные программные продукты, которые находятся в реестре отечественного ПО, и готова выступить надежным партнером по импортозамещению. Специалисты компании обеспечат быструю, надёжную и безболезненную миграцию банка с решений «западных» вендоров.

Подробнее узнать о функциональных возможностях «Платформы FXL» и об импортозамещении ИТ-решений Вы можете на сайте компании ФлексСофт.