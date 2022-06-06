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ФлексСофт обеспечит банкам импортозамещение систем управления рисками

Компания ФлексСофт предлагает комплексное решение задач импортозамещения и готова помочь банкам заменить импортное прикладное ПО, с использованием которого осуществляется основная операционная деятельность банка, поддерживается динамика банковского бизнеса, обеспечивается его стабильность и рост.

В сфере автоматизации управления рисками, куда входят системы класса RTDM, BI, кредитного скоринга, управления ликвидности и т.п., ситуация приближается к критической. Некоторые западные вендоры уже приостановили продление лицензий на свои продукты и возможность работы данного программного обеспечения, активно используемого банками в своей деятельности, в ближайшее время находится под вопросом.

Система управления рисками, построенная на основе «Платформы FXL», предлагается в качестве эффективной замены для таких решений как SAS RTDM, FICO Scoring или EQUIFAX и за счет уникальной современной транзакционной архитектуры обеспечивает высокую производительность на любых объемах запросов.

Возможности системы полностью покрывают функциональность западных решений, представленных на рынке. В системе настроены базовые процессы принятия решений, которые могут быть реконфигурированы при помощи конструкторов в соответствии с требованиями банка, в том числе в базовые процессы могут быть включены запросы во внешние кредитные бюро и анализ кредитной истории в банке.

Важным отличием от аналогичных решений является наличие в «Платформе FXL» готовой банковской модели данных по всем сущностям: клиент, кредит, залог, договор, документ, счет и т.п., что позволяет банку не настраивать модель для хранения стандартных данных. Настроенные стратегии не являются программным кодом и могут без компиляции переноситься из тестовой в промышленную среду.

В состав «Платформы FXL» также входит аналитическое хранилище Data Force, которое является надежным инструментом построения регуляторной, управленческой, аналитической отчетности, управления кампаниями. Решение Data Force позволяет автоматизировать формирование отчетности, связанной с управлением лимитами и ликвидностью, а также риск-менеджментом. Благодаря этому «Платформа FXL» может успешно заместить SAS DWH, TerraData, Oracle DWH.

«Платформа FXL» от компании ФлексСофтроссийская высокотехнологичная банковская платформа, является эффективным инструментом для импортозамещения широкого спектра прикладных продуктов по различным направлениям банковского бизнеса, в том числе: CORE-систем, бэк- и фронт-офиса, управления рисками и ликвидностью, управления залогами, систем принятия решений и прочих составляющих банковской цифровой экосистемы.

«Платформа FXL» построена на основе сверхпроизводительного транзакционного ядра, отказоустойчива, обладает развитым API, имеет встроенный low-code инструментарий, а также большой набор полнофункциональных модулей для автоматизации банковских процессов, продуктов и операций, что позволяет избавиться от зависимости перед зарубежными поставщиками решений.

Компания ФлексСофт более тридцати лет работает на рынке банковской автоматизации, разрабатывает собственные программные продукты, которые находятся в реестре отечественного ПО, и готова выступить надежным партнером по импортозамещению. Специалисты компании обеспечат быструю, надёжную и безболезненную миграцию банка с решений «западных» вендоров.

Подробнее узнать о функциональных возможностях «Платформы FXL» и об импортозамещении ИТ-решений Вы можете на сайте компании ФлексСофт.

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