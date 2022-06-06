«Диасофт» разработала продукт для автоматизации управления операционными днями

«Диасофт» разработала продукт «Управление операционными днями» для централизованного управления процессами открытия и закрытия операционных дней и внутридневными регламентными операциями в банках.

В крупных и средних банках, как правило, используется несколько различных бэк-офисных систем от разных вендоров (для учета кредитов, депозитов, ценных бумаг, расчетных операций и т.д.). В этом случае для открытия и закрытия операционного дня необходимо синхронизировать действия разрозненных систем и выполнять все операции в правильной последовательности. Это достаточно трудоемкий процесс: из-за локальных технических сбоев или человеческого фактора возникают операционные ошибки, исправление которых требует временных и финансовых затрат.

Продукт «Управление операционными днями» помогает решить эту проблему, объединяя операции внешних систем, задействованных в открытии, закрытии, блокировке операционного дня, в общий автоматизированный процесс. Централизованная настройка и оркестрация всего комплекса бэк-офисных решений производится в едином интерфейсе.

Функциональность продукта позволяет настроить приоритеты и очередность выполнения операций во всех системах с учетом структуры подразделений банка, набора программных решений в каждом подразделении и комплекса необходимых регламентных операций.

С помощью продукта «Управление операционными днями» создается правильная и точная последовательность действий для управления процессами открытия и закрытия операционного дня. Процессы в разных системах автоматизированы и могут выполняться параллельно либо последовательно, когда следующий этап не начнется без завершения предыдущего. При необходимости участия сотрудников в исполнении операций им автоматически приходят соответствующие уведомления. Таким образом, появляется возможность каскадных операций: например, операционный день сначала будет закрыт в филиалах и только после этого – в головной организации.

Для мониторинга и контроля процессов в интерфейсе продукта отображаются логи, выполняемые процессы и статусы операций во всех задействованных программных продуктах.

Продукт «Управление операционными днями» разработан в микросервисной архитектуре и входит в состав кросс-продуктовой платформы Digital Q.Reference. Он может быть легко интегрирован в любой ИТ-ландшафт и встроен в бизнес-процессы путем взаимодействия с внешними системами через брокеров сообщений или посредством АPI.