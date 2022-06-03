CNews Аналитика Конференции Маркет Техника ТВ

Разделы

ИТ в банках
|

«Сбер» объединил свои платёжные сервисы под брендом Sberpay

В семейство Sberpay вошли сервис бесконтактной оплаты телефоном «Плати QR», который теперь называется «Sberpay оплата по QR», и биометрическая система «Оплата одним взглядом».

Каждый третий клиент «Сбера» уже воспользовался Sberpay. Сервис «Sberpay оплата по QR» позволяет расплачиваться телефоном в 500 тыс. торговых точек по всей стране и их число продолжает расти. Для проведения платежа нужно отсканировать QR-код на кассе и подтвердить его в мобильном приложении «Сбербанк онлайн». Сервис работает даже на смартфонах без поддержки NFC. В сетях «Виктория» и «Азбука вкуса», а также в магазинах, использующих Sberpay на кассах «Эвотор», можно расплатиться персональным QR-кодом покупателя — для этого его нужно сгенерировать в «Сбербанк онлайн». При оплате Sberpay бонусы «Сберспасибо» начисляются так же, как при оплате картой.

Система «Оплата одним взглядом» даёт возможность оплачивать покупки не только без карты, но и без смартфона. Достаточно заранее настроить такой способ оплаты в «Сбербанк онлайн», а для совершения покупки — просто посмотреть в камеру. Алгоритм нельзя обмануть при помощи грима или фотографии, и срабатывает он так же быстро, как и стандартный платёж банковской картой.

Платёжный сервис Sberpay также включает в себя онлайн-оплату в интернет-магазинах, для которой не нужно вводить данные банковской карты и ждать подтверждения по SMS. При этом обеспечена полная безопасность покупки, поскольку данные карты остаются внутри банка и не передаются другим участникам расчётов. Использование Sberpay бесплатно для всех пользователей «Сбербанк онлайн» и не требует установки дополнительных приложений на смартфон.

Дмитрий Малых, директор дивизиона «Эквайринг» Сбербанка, сказал: «Мы продолжаем развивать запущенную в мае 2020 г. систему платёжных сервисов Sberpay — удобную, надёжную и безопасную альтернативу наличным платежам, которой пользуются миллионы россиян. Сегодня она включает различные варианты онлайн- и офлайн-оплаты, доступные каждому пользователю «Сбербанк онлайн». «Под капотом» Sberpay спрятаны новейшие отечественные технологические решения, которые позволяют проводить оплату практически моментально».

Подписаться на новости Короткая ссылка


Другие материалы рубрики

CNews Analytics опубликовал первый рейтинг и первую карту импортозамещения

Обзор ClickHouse — СУБД для онлайн-аналитики

Меньше недели остается до «CNews Forum Кейсы 2022» с участием главы Минцифры Максута Шадаева

Российские эксперты обнаружили хакерскую программу, очень убедительно обманывающую клиентов банков

Банки по приказу властей передадут данные россиян в Единую биометрическую систему

CouchDB: обзор СУБД без четкой структуры данных

MARKET.CNEWS

RPA

Подобрать платформу роботизации RPA

От 200 000 руб./месяц

BPM

Подобрать систему управления бизнес-процессами BPM

От 1 250 руб./месяц

Dedicated

Подобрать выделенный сервер

От 1499 руб./месяц

ERP

Подобрать тариф на IP-телефонию и виртуальную АТС

От 1 046 руб./месяц

Техника

Лучшие оптические микроскопы для детей: выбор ZOOM

Как узнать, что ваши пароли украли, и что с этим делать: советы ZOOM

Как настроить Wi-Fi на даче: лучшие 4G-роутеры в 2022 году

Показать еще

Наука

Объектив с металинзами — теле- и макрорешение «все в одном»

Ликбез RnD.CNews: что нужно знать о солнечных затмениях

Российская концепция для исследования Марса — рой двухколесных роботов
Показать еще