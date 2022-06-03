«Сбер» и аптечная сеть «Алоэ» запустили сервис снятия наличных на кассе

«Сбер» и федеральная аптечная сеть «Алоэ» запустили на территории Северо-Запада сервис снятия наличных на кассе аптек при безналичной оплате покупок. Решение реализовано на базе эквайринга «Сбера» в партнёрстве с «Алоэ», ставшей платёжным агентом банка.

Услугой могут воспользоваться держатели карт платёжных систем Mastercard, Visa и «Мир», эмитированных любым российским банком.

Клиенты «Сбера» и других банков могут снять до 5 тыс. руб. за один раз и до 20 тыс. руб. в сутки, выдача наличных осуществляется без комиссии.

Чтобы снять нужную сумму, покупателю необходимо сообщить об этом кассиру. Сумма должна быть кратна ста рублям и не превышать 5 тыс. руб. Затем сотрудник аптеки сканирует товары и указывает запрошенную сумму выдачи, и после оплаты товара картой выдаёт покупателю наличные.

Анатолий Песенников, заместитель председателя Северо-Западного банка Сбербанка, сказал: «Мы считаем, что снятие наличных должно быть доступно всем и всегда, поэтому совместно с партнёрами расширяем возможности для наших клиентов. Для них сервис удобен тем, что не нужно искать ближайший банкомат, а для бизнеса – это дополнительное привлечение покупателей в торговую точку и повышение среднего чека. Уверен, этот сервис сделает жизнь многих граждан комфортнее».

Алексей Ронкин, директор ИТ-департамента аптечной сети «Алоэ», отметил: «Для меня, как для руководителя ИТ-департамента, очень важно внедрять цифровые инновации в аптечный бизнес, чтобы сделать его максимально комфортным для клиента. Современный человек редко располагает большим запасом свободного времени, поход в аптеку и снятие денег в банкомате – это чаще всего срочные дела, которые не должны отнимать много ресурсов. Гораздо удобнее и практичнее – совместить два этих процесса, потратив на это минимум своего драгоценного времени. Это удобная опция, которой я с удовольствием пользуюсь сам».

В настоящее время услуга предоставляется в более чем 240 аптеках сети «Алоэ» по всей территории СЗФО.