CNews Аналитика Конференции Маркет Техника ТВ

Разделы

Интернет Веб-сервисы ИТ в банках
|

«Бланк» предоставил предпринимателям возможность бесплатно проверить надёжность контрагентов

Теперь банк «Бланк» помогает предпринимателям быстро получить надёжные данные о физических и юридических лицах. По каждому контрагенту можно узнать информацию о бухгалтерской задолженности, арбитражные дела, ЕГРЮЛ и ЕГРИП, госконтракты по 44-ФЗ и 223-ФЗ и др. Отличие от подобных сервисов для проверок в том, что расходы за услуги «Контура» «Бланк» берёт на себя. Любой человек сможет воспользоваться им бесплатно 3 раза, а клиенты банка — без ограничений.

Процедура проверки занимает меньше минуты. Чтобы получить отчёт об организации, нужно ввести только один из параметров: ИНН, ОГРН, название или ФИО генерального директора. С помощью красного, желтого и зелёного цвета сервис визуально сообщает о надёжности контрагента.

«Малый бизнес находится в стадии высокой турбулентности: покупательская способность падает, возникают проблемы с поставками, рвутся производственные цепочки. Нельзя быть уверенным даже в тех партнёрах, с кем работал долгие годы. Бесплатный сервис поможет в несколько кликов проверять действующих и потенциальных контрагентов. Интерфейс прост: не нужно долго разбираться, где и как проверять контрагента, и где какие риски. Красный сигнал — работать точно нельзя. Желтый — обратите внимание на подсвеченные вопросы и обсудите их до подписания договора. Зеленый — проверка успешно пройдена», — сказал Дмитрий Салатов, сооснователь «Бланка».

«Светофор» аккумулирует информацию из 35 открытых источников. Помимо самих данных, сервис предлагает их оценку и экспертные рекомендации. Система анализирует, насколько полноценной информацией мы обладаем для комплексного вывода. При этом данные отфильтровываются по уровню значимости для конкретного контрагента.

Подписаться на новости Короткая ссылка


Другие материалы рубрики

Самый крупный взлет цен на рынке виртуальных серверов зафиксирован в России по итогам марта по данным Market.CNews

В России выросло число денежных афер. Половина мошенничеств через банкоматы связана с социальной инженерией

Обзор СУБД MongoDB и сфер ее применения

Сбербанку и VK срочно потребовалась биометрия несовершеннолетних россиян. Власти против

Акулы импортозамещения: Определились главные докладчики CNews FORUM Кейсы при поддержке Минцифры

Кирилл Соколов не станет покупать долю в «Вита Банке» из-за ухода из России международных платежных систем

MARKET.CNEWS

DRaaS

Подобрать тариф по аварийному восстановлению ИТ-инфраструктуры

От 1 руб./месяц

Онлайн-бухгалтерия

Выбрать тариф на онлайн-бухгалтерию

От 1 300 руб./месяц

Kubernetes

Рассчитать стоимость кластеров Kubernetes

От 0.52 руб./месяц

CRM

Подобрать CRM-систему для компании

От 1 000 руб./месяц

Техника

Обзор электросамоката Digma Allroad Max 15000mAh

Как перенести WhatsApp на другой смартфон: инструкция для iPhone и Android-гаджетов

Что такое NFT и законно ли зарабатывать на их продаже

Показать еще

Наука

Получены новые доказательства, что жизнь прибыла на Землю из космоса

Печать наноалмазов стала возможна на квантовом уровне

Стареющие клетки кожи удалось перепрограммировать — они помолодели на 30 лет
Показать еще