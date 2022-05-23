«Бланк» предоставил предпринимателям возможность бесплатно проверить надёжность контрагентов

Теперь банк «Бланк» помогает предпринимателям быстро получить надёжные данные о физических и юридических лицах. По каждому контрагенту можно узнать информацию о бухгалтерской задолженности, арбитражные дела, ЕГРЮЛ и ЕГРИП, госконтракты по 44-ФЗ и 223-ФЗ и др. Отличие от подобных сервисов для проверок в том, что расходы за услуги «Контура» «Бланк» берёт на себя. Любой человек сможет воспользоваться им бесплатно 3 раза, а клиенты банка — без ограничений.

Процедура проверки занимает меньше минуты. Чтобы получить отчёт об организации, нужно ввести только один из параметров: ИНН, ОГРН, название или ФИО генерального директора. С помощью красного, желтого и зелёного цвета сервис визуально сообщает о надёжности контрагента.

«Малый бизнес находится в стадии высокой турбулентности: покупательская способность падает, возникают проблемы с поставками, рвутся производственные цепочки. Нельзя быть уверенным даже в тех партнёрах, с кем работал долгие годы. Бесплатный сервис поможет в несколько кликов проверять действующих и потенциальных контрагентов. Интерфейс прост: не нужно долго разбираться, где и как проверять контрагента, и где какие риски. Красный сигнал — работать точно нельзя. Желтый — обратите внимание на подсвеченные вопросы и обсудите их до подписания договора. Зеленый — проверка успешно пройдена», — сказал Дмитрий Салатов, сооснователь «Бланка».

«Светофор» аккумулирует информацию из 35 открытых источников. Помимо самих данных, сервис предлагает их оценку и экспертные рекомендации. Система анализирует, насколько полноценной информацией мы обладаем для комплексного вывода. При этом данные отфильтровываются по уровню значимости для конкретного контрагента.