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«Ак барс банк» автоматизировал управление пакетными продуктами и услугами совместно с «Диасофт»

«Ак барс банк» и «Диасофт» завершили проект по автоматизации управления пакетными продуктами и услугами банка (далее – «коробки»). В ходе проекта в «Ак барс банке» было внедрено решение для гибкой настройки «коробок» для клиентов банка, а также автоматизации ведения учета по договорам на «коробки».

Решение «Продуктовая фабрика» компании «Диасофт» обеспечивает централизованное управление «коробками»: формирование или изменение перечня продуктов и услуг, настройку условий действия тарифов, параметров доступности «коробок» для различных категорий клиентов, алгоритмов расчета комиссий.

«Продуктовая фабрика» входит в состав платформы развития Digital Q.Omnichannel. Микросервисная архитектура решения и современный технологический стек обеспечивают отказоустойчивость, гибкое масштабирование, возможность быстрого и автономного обновления отдельных сервисов решения. Архитектура «Продуктовой фабрики» позволяет оперативно осуществлять развитие функциональности по мере роста потребностей банка.

Масштабный проект по автоматизации управления коробками – от исследования и разработки пилота до введения в промышленную эксплуатацию – был реализован менее чем за три месяца. Коробочные предложения «Ак барс банка» для различных сегментов клиентской базы учитывают потребности каждого из сегментов, тем самым повышают финансовую активность клиента в банке и его доходность.

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