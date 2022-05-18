«ЮKassa» запустила новый способ приема платежей

В сервисе выставления счетов «ЮKassa» (цифровая финтех-платформа «ЮMoney», входит в экосистему «Сбера») появилась возможность принимать платежи с помощью многоразовой ссылки. Это удобное решение для тех, кто продает одинаковые товары или услуги по фиксированной цене. Об этом CNews сообщили представители «ЮMoney».

Сервис выставления счетов позволяет клиентам «ЮKassa» принимать платежи без сайта. Раньше счет на оплату одного и того же товара нужно было каждый раз выставлять заново. Теперь счет можно сделать многоразовым и быстро отправить одну ссылку или QR-код на оплату сразу нескольким покупателям.

«Многоразовая ссылка — один из самых простых способов приема оплаты для бизнеса, который выходит в онлайн с небольшим набором товаров и услуг. Новая опция пригодится малому и среднему бизнесу, а также самозанятым, которые продают мастер-классы, образовательные курсы и лекции, подарки к праздникам с одинаковой стоимостью и сезонные товары. Они часто выставляют счета на одинаковые заказы — теперь это станет проще и быстрее», — сказал коммерческий директор «ЮMoney» Дмитрий Кармишин.

Чтобы создать многоразовую ссылку, нужно при выставлении счета в личном кабинете «ЮKassa» поставить в верхнем поле галочку «Нужен многоразовый счет». Покупатель получит ссылку на оплату в виде QR-кода или в текстовом формате. Ссылку можно отправить в любой мессенджер, прислать на электронную почту или по СМС. Чтобы узнать, кто заплатил по ссылке, продавцу нужно зайти в историю операций по многоразовому счету.

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«ЮMoney» — финтех-компания, входит в экосистему Сбера. «ЮMoney» разрабатывает платежные решения для пользователей и бизнеса. Физлицам компания предлагает сервис электронных платежей «ЮMoney», а бизнесу — услуги интернет-эквайринга с помощью «ЮKassa» и другие финтех-решения. В «ЮMoney» зарегистрировано свыше 60 млн кошельков. Уже выпущено более 2 млн пластиковых и 21 млн виртуальных карт. «ЮKassa» — цифровая финтех-платформа «ЮMoney». Сервис поддерживает более 10 платежных методов. У «ЮKassa» есть решения для бизнеса любого масштаба: сервис для самозанятых по приему платежей от клиентов, решение для быстрого расчета между юрлицами, больше 120 платежных модулей, оплата товаров и услуг по частям, выставление счетов через мессенджеры и другие современные финтех-продукты.