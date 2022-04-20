«Контур» помог запустить «Электронную канцелярию» в банке «Хоум кредит»

Отправка и получение электронных документов настроены в интерфейсе учетной системы банка. При этом 77% входящих распределяются автоматически по ответственным сотрудникам.

Банк «Хоум кредит» продолжает цифровизацию бизнеса. Новым шагом стал запуск проекта «Электронная канцелярия». Он направлен на рост доли ЭДО и повышение эффективности работы с электронными документами.

Проект реализован совместно с «Контуром», экосистемой продуктов для бизнеса. Банк «Хоум кредит» использует коробочное решение для интеграции учетной системы SAP с сервисом ЭДО «Контур.диадок». На его базе выполнены доработки, которые позволили исключить ручной труд в распределении входящих документов и сопоставлении контрагентов.

Теперь документы от поставщиков поступают сразу к ответственным сотрудникам. 59% документов автоматически отправляется адресатам сразу при поступлении, 18% сотрудники забирают в свои подразделения после оповещения. Вручную распределяется только 23% входящих документов.

Дополнительно номера контрагентов в системах банка «Хоум кредит» связываются с идентификаторами участников ЭДО. Раньше их приходилось сопоставлять вручную. Доработка интеграционного решения помогла упростить операции со списком контрагентов — в системе ЭДО банка их около 30 тыс.

«Каждый раз, когда банк “Хоум кредит” подключал нового контрагента к ЭДО, сотрудники переносили в учетную систему уникальный код — идентификатор участника ЭДО. Сейчас система сама соотносит его с номером в карточке контрагента в SAP. Для этого команда “Контур.диадока” доработала интеграционное решение. Новую функциональность уже масштабировали, она доступна всем пользователям “Контур.ERP диадок”», — сказал Андрей Гладких, руководитель отдела интеграционных решений в «Контуре».

«Мы планируем и дальше развивать автоматизацию бизнес-процессов банка “Хоум кредит”. Рассчитываем, что в результате успешного внедрения новых решений доля контрагентов, с которыми банк работает по ЭДО, увеличится до 60%. Это не только позволит снизить издержки на работу с бумажными документами, но и поможет сохранить природу: в год мы будем экономить около 35 пачек бумаги, а это практически два дерева», — отметила Екатерина Зорина, заместитель главного бухгалтера банка «Хоум кредит».

«Тренд перехода на электронный документооборот только усиливается. Очень ценно, что нам удалось органично вписать “Контур.диадок: в инфраструктуру банка “Хоум кредит”, бесшовно интегрировав его с ключевой ERP-системой — SAP ERP. Теперь наши пользователи могут выполнять все операции ЭДО внутри одной системы», — сказал Владимир Каплин, начальник управления SAP и информационно-технологических систем банка «Хоум кредит».

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«Контур» — экосистема продуктов для бизнеса, которые помогают тратить меньше времени на рутину, а общение с госорганами и поставщиками делают проще и прозрачнее. В портфеле «Контура» — интернет-отчетность и онлайн-бухгалтерия, сервисы для ЭДО и работы с маркировкой, облачный товароучет и онлайн-кассы, проверка контрагентов и электронные подписи для любых задач. Бренд «Контур» принадлежит группе компаний «СКБ Контур», основанной в 1988 г. Выручка «СКБ Контур» за 2021 г. составила 22,6 млрд рублей, а решениями ГК пользуются 2,2 млн компаний в России и за рубежом.

ООО «Хоум кредит энд финанс банк» специализируется на предоставлении розничных банковских услуг в России и Казахстане. Клиентская база банка насчитывает 41,1 млн человек. Продукты и услуги представлены почти в 116 тыс. магазинах-партнерах в России и Казахстане. По состоянию на 30 сентября 2021 г. сеть дистрибуции банка состояла из 253 офисов, 192 почтовых отделений, а также включала 1319 банкоматов в России и Казахстане.