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Частным клиентам «Абсолют банка» доступны онлайн-операции в юанях

«Абсолют банк» расширил частным клиентам возможности по управлению валютными счетами. В мобильном приложении «Абсолют Mobile» и системе интернет-банка «Абсолют On-Line» теперь доступны операции в юанях. Клиент может со своего текущего счета в юанях через дистанционные каналы обслуживания осуществить обмен валюты и отправить перевод по реквизитам в валюте КНР. Если у клиента нет действующего счета в китайских июанях, то для его открытия необходимо обратиться в любой офис «Абсолют банка».

Для осуществления валютообменной операции в мобильном приложении пользователю нужно в блоке «Платежи и переводы» зайти в раздел «Обмен валюты». Далее потребуется выбрать счет для списания средств и для зачисления из предложенных списков. В приложении появится курс, по которому будет проводится волютообменная операция, после подтверждения операция по конвертации средств будет осуществлена.

При отправке перевода в юанях со своего валютного счета необходимо выбрать в блоке «Переводы» раздел «Валютный перевод». В появившемся окне потребуется внести реквизиты получателя, в том числе БИК/SWIFT банка-получателя, его название, корреспондентский счет и пр.

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