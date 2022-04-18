CNews Аналитика Конференции Маркет Техника ТВ

Разделы

Интернет Веб-сервисы ИТ в банках
|

ВТБ значительно улучшил новую версию интернет-банка

Клиентам ВТБ стала доступна новая версия интернет-банка «ВТБ Онлайн». Одно из главных изменений — появление более 35 улучшений, расширение числа финансовых сервисов и внедрение нижнего меню для удобной навигации в интернет-банке. На сегодняшний день аудитория web-версии «ВТБ Онлайн» составляет 3,1 млн человек, с начала марта 2022 г. она выросла в три раза. Об этом CNews сообщили представители ВТБ.

«Пользователи “ВТБ Онлайн” активно переходят на интернет-версию “ВТБ Онлайн”, поэтому наша основная задача сейчас – сделать ее столь же функциональной. Мы в любом случае планировали провести эти изменения в течение года, но сейчас работаем над ними в ускоренном режиме. В результате за короткий срок в новой версии появилось более 35 улучшений: от изменения дизайна до совершенствования микросервисной архитектуры. Одно из основных – это внедрение нижнего меню в мобильной версии интернет-банка, которое позволит вам быстро перейти в наиболее популярные разделы, например, “Платежи”, “История”, “Услуги” или обратиться к чат-боту. Визуально это уже – полноценное мобильное приложение, но мы работаем и над улучшением его доступности, надежности и безопасности, чтобы обеспечить бесперебойную работу для 3 млн пользователей интернет-банка», – отметил руководитель департамента цифрового бизнеса, старший вице-президент ВТБ Никита Чугунов.

В новой версии интернет-банка появились напоминания о предстоящем платеже или задолженности по всем видам кредитов. Уведомления будут появляться на главном экране и на странице детальной информации. Процесс подачи заявления на досрочное погашение всех видов кредитов стал проще. Добавилась возможность дооформления незаконченной заявки по ОСАГО. Пользователю достаточно подтвердить учетную запись на Госуслугах, после этого система предзаполнит всю нужную информацию. Также появилась возможность оформить онлайн налоговый вычет по индивидуальному инвестиционному счету и имущественный вычет для ипотечных клиентов за 2021 г. (ранее уже была доступна возможность оформления налогового вычета за 2020 г). Сервис позволяет ипотечным клиентам ВТБ существенно упростить и ускорить получение налоговых вычетов без оформления бумажных документов и посещения отделений банка и налоговой службы.

Пользователи интернет-банка «ВТБ Онлайн» могут совершать все ежедневные финансовые операции: переводить деньги близким по России, оплачивать коммунальные услуги, сотовую связь и интернет, оформлять необходимые банковские продукты — кредиты, ипотеку, вклады, накопительные счета и другие. Кроме того, клиенты могут просматривать условия и тарифы по дебетовым картам, не переходя на сайт ВТБ, установить индивидуальные лимиты и расходы по дополнительным картам, а также обращаться в банк через чат.

Подписаться на новости Короткая ссылка


Другие материалы рубрики

Куратор ИТ-блока Сбербанка без предупреждения уехал в США

CNews, ВТБ и «Сколково» назвали победителей премии Data Fusion Awards

«Цифровой» вице-премьер за год втрое потерял в доходах

Онлайн-конференция «Современный цифровой офис 2022» состоится 19 апреля

Премия «Инновация года 2022»: начат отбор номинантов

Китай не спасает. Российские карты UnionPay оказались полностью бесполезны за рубежом

MARKET.CNEWS

ИТ-безопасность

Подобрать решения для повышения ИТ-безопасности компании

От 684 руб./месяц

Онлайн-бухгалтерия

Выбрать тариф на онлайн-бухгалтерию

От 1 300 руб./месяц

S3-хранилище

Подобрать облачное хранилище

От 6,2 коп. за 1 Гб/месяц

Colocation

Подобрать ЦОД для размещения ИТ-оборудования

От 815 руб./месяц

Техника

Вне санкций: лучшие альтернативы Microsoft Office и Google Docs

Самые мощные видеокарты в 2022 году: выбор ZOOM

Бесплатные облачные сервисы из России: лучшие альтернативы Google Диску и iCloud

Показать еще

Наука

Спиновый лед — основа новых суперкомпьютеров с низким энергопотреблением

Акустическое зондирование обнаружило затонувший римский город

У нашей Вселенной есть двойник, который движется назад во времени
Показать еще