CNews Аналитика Конференции Маркет Техника ТВ

Разделы

ИТ в банках
|

«МТС банк» запустил переводы без комиссии в Италию, Сербию и на Кипр через «Юнистрим»

«МТС банк» объявил о расширении списка стран для осуществления денежных переводов за рубеж без комиссии через систему «Юнистрим». Теперь пользователи мобильного приложения банка могут мгновенно перевести деньги в рублях с выплатой в евро в Италию, Сербию и на Кипр.

Осуществить денежный перевод с получением наличными в евро можно через приложение «МТС банка» с любых банковских карт, лицевых счетов абонентов МТС и кошельков «МТС деньги». Максимальная сумма разового перевода составляет 350 тыс. руб., ежемесячный лимит – 400 тыс. руб.

Для осуществления перевода необходимо: открыть мобильное приложение «МТС банка»; зайти в раздел «Платежи» и нажать «Переводы за рубеж»; выбрать счет списания, страну перевода, ввести сумму и указать платежную систему «Юнистрим».

Ранее «МТС банк» реализовал денежные переводы через систему «Юнистрим» в следующие страны: Абхазия, Армения, Белоруссия, Вьетнам, Греция, Грузия, Израиль, Казахстан, Киргизия, Литва, Молдова, Монголия, Россия, Таджикистан и Узбекистан.

Кроме того, клиентам банка доступны денежные переводы с выплатой наличными через систему Contact в странах СНГ, Грузии, Турции, Израиле, Вьетнаме, Греции, Литве и Монголии.

Подписаться на новости Короткая ссылка


Другие материалы рубрики

Онлайн-конференция «Современный цифровой офис 2022» состоится 19 апреля

Премия «Инновация года 2022»: начат отбор номинантов

Китай не спасает. Российские карты UnionPay оказались полностью бесполезны за рубежом

Конференция CNews при поддержке Минцифры «Цифровизация госсектора 2022» состоится 14 апреля

Крупнейшее ИТ-мероприятие CNews Forum Кейсы при поддержке Минцифры состоится в июне. Открыта регистрация

Конференция CNews при поддержке Минцифры «Цифровизация госсектора 2022» состоится 14 апреля

MARKET.CNEWS

VDI

Подобрать тариф на аренду виртуальных рабочих мест

От 1 750 руб./месяц

Kubernetes

Рассчитать стоимость кластеров Kubernetes

От 0.52 руб./месяц

BaaS

Выбрать тариф для резервного копирования данных

От 0.03 руб./месяц

Email-рассылки

Выбор сервиса для почтовых рассылок

От 0.13 руб./месяц

Техника

Вне санкций: лучшие альтернативы Microsoft Office и Google Docs

Самые мощные видеокарты в 2022 году: выбор ZOOM

Бесплатные облачные сервисы из России: лучшие альтернативы Google Диску и iCloud

Показать еще

Наука

Акустическое зондирование обнаружило затонувший римский город

У нашей Вселенной есть двойник, который движется назад во времени

ИИ ограничен в возможностях из-за математического парадокса
Показать еще