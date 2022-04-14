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В Новосибирске стартовал проект оплаты проезда через СБП

«Золотая корона», развивающая автоматизированные системы оплаты проезда в регионах России под брендом «Электронный проездной», объявила о запуске пилотного проекта по оплате проезда через Систему быстрых платежей (СБП) по QR-кодам в Новосибирске. Это первое решение, где QR-код для оплаты проезда выводится непосредственно на терминал кондуктора. Об этом CNews сообщили представители «Золотой короны».

Проект реализован «Золотой Короной» в сотрудничестве с Управлением пассажирских перевозок мэрии г. Новосибирска, оператором транспортной системы «Электронный проездной – Новосибирск» МУП «Пассажиртрансснаб», АО «Банк Акцепт».

Для оплаты проезда через Систему быстрых платежей необходимо отсканировать QR-код на терминале кондуктора и подтвердить платеж в мобильном приложении банка, установленном на телефоне.

В рамках пилотного проекта будет проведено промышленное тестирование работы системы на подвижном составе муниципального перевозчика – МКП «ГЭТ» (Муниципальное казенное предприятие г. Новосибирска «Горэлектротранспорт»). Первый маршрут, на котором будет запущено тестирование – линия троллейбуса №2. После проведения тестирования планируется масштабирование технологии на весь общественный транспорт Новосибирска.

«Внедрение новых инструментов оплаты проезда – это всегда про расширение возможностей, про удобство и развитие доступности транспортной среды для разных категорий пассажиров, – сказал Александр Гришин, руководитель продуктовой линии «Транспортные карты» ЗАО «Золотая Корона». – В случае с оплатой по QR-коду через СБП нужен лишь смартфон и банковское приложение, установленное на нем. Новосибирск – родной город для нашей компании, и мы рады, что он будет первым, где это решение будет запущено».

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