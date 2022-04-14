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МКБ оптимизирует процессы с помощью интеграции данных

«Московский кредитный банк» (МКБ) совместно с DIS Group реализовал проект по внедрению ETL-платформы.

Новая интеграционная платформа объединила более 30 систем и значительно упростила построение аналитической и управленческой отчетности розничного и корпоративного блоков.

Внедренное интеграционное ETL-решение позволяет выполнять загрузку данных без использования аппаратных ресурсов корпоративного хранилища, тем самым высвобождая имеющиеся серверные мощности банка для решения более приоритетных задач, таких как совершенствование клиентского сервиса.

«Уровень цифровизации в МКБ – один из самых высоких в отрасли. Все процессы банка основаны на данных, что выводит на первый план вопросы скорости их обработки, эффективности работы с ними. Внедрение ETL-решения помогло не только увеличить вычислительные мощности, но и значительно сократить затраты на аппаратную составляющую проекта, оптимизировать бизнес-процессы банка», – отметил заместитель председателя правления МКБ Сергей Путятинский.

«Эффективная, быстрая и бесперебойная работа с данными – необходимое условие деятельности любого современного банка. Наращивать мощности корпоративного сервера хранилища данных можно только до определённых пределов, тогда как объемы данных растут постоянно. ETL-решения, которые предлагает DIS Group, не только позволяют решить эту проблему, но значительно упрощают работу подразделений, поскольку работа со структурами данных ведется в визуальной среде без написания программного кода», – сказал генеральный директор DIS Group Павел Лихницкий.

Проект в области интеграции данных был начат с реализации процесса загрузки данных в структуры корпоративного хранилища. Следующим этапом стало использование ETL-платформы для межсистемной интеграции. В перспективе рассматривается возможность построения нового «умного» корпоративного хранилища данных.

Дмитрий Степанов

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