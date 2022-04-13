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Облачную кассу «Эвотора» интегрировали с платежным сервисом «ЮKassa»

ИТ-компания «Эвотор» и платежный провайдер «ЮKassa» реализовали бесшовную интеграцию своих сервисов — «Цифровой кассы» от «Эвотора» и платежных инструментов «ЮKassa». Теперь пользователи «ЮKassa» могут легко подключить облачную кассу «Эвотора» для фискализации онлайн-продаж, а предприниматели, которые используют смарт-терминалы «Эвотор», могут настроить фискализацию онлайн-платежей «ЮKassa». Об этом CNews сообщили представители «ЮMoney».

Интеграция позволит пользователям «ЮKassa» без дополнительных настроек подключить онлайн-фискализацию «Эвотора» и в упрощенном порядке активировать онлайн-кассу. Реквизиты юрлица, которые пользователь заполнял при регистрации в «ЮKassa», будут автоматически переданы в «Эвотор». Пользователю останется только выбрать фискальный накопитель для онлайн-кассы — в зависимости от налогового режима и типа бизнеса — и зарегистрировать кассу в ФНС в упрощенном порядке. После этого все данные о продажах начнут автоматически поступать в ФНС, а покупатель будет получать фискальный чек на электронную почту или по СМС.

В свою очередь, владельцы терминалов «Эвотор» могут легко настроить фискализацию онлайн-платежей в «ЮKassa». Анкетные данные будут направлены в «ЮKassa», где пользователь сможет выбрать решение для работы по 54-ФЗ. Дополнительные настройки не потребуются — все заработает автоматически. Предприниматели, которые уже пользуются смарт-терминалами «Эвотор» в офлайн-точках, могут в упрощенном режиме настроить онлайн-платежи через «ЮKassa».

Сервис «Цифровая касса» от «Эвотора» включает аренду и сервисное обслуживание облачной онлайн-кассы, подключение к оператору фискальных данных и помощь в регистрации кассы в ФНС. Заявку на регистрацию кассы можно автоматически сформировать в личном кабинете на сайте «Эвотора» и отправить в ФНС.

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«ЮMoney» — финтех-компания, входит в экосистему «Сбера». «ЮMoney» разрабатывает платежные решения для пользователей и бизнеса. Физлицам компания предлагает сервис электронных платежей «ЮMoney», а бизнесу — услуги интернет-эквайринга с помощью «ЮKassa» и другие финтех-решения. В «ЮMoney» зарегистрировано свыше 60 млн кошельков. Сервис эмитирует карты Visa и Mastercard, уже выпущено более 2 млн пластиковых и 21 млн виртуальных карт. «ЮKassa» — цифровая финтех-платформа «ЮMoney». С «ЮKassa» работают больше 160 тыс. онлайн-площадок из 29 стран мира, сервис поддерживает более 10 платежных методов.

«Эвотор» — ИТ-компания, экосистема технологий для автоматизации малого, среднего и крупного бизнеса. Российский производитель умных онлайн-касс — в стране активировано более 850 тыс. смарт-терминалов «Эвотор». Каждый четвертый предприниматель в России работает на «Эвоторе». В магазине приложений «Эвотор.Маркет» доступно более 850 сервисов для управления бизнесом.

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