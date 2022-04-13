«МТС банк»: объём платежей по QR-коду СБП с использованием мобильного приложения вырос в два раза

Объём платежей по QR-коду Системы быстрых платежей (СБП) с использованием мобильного приложения «МТС банка» с начала 2022 г. вырос в два раза. Об этом CNews сообщил представитель финансовой организации.

Средний чек по платежам посредством QR СБП составляет порядка 5 тыс. руб. в месяц. Лидерами по объему транзакций через сервис QR СБП стали салоны МТС, маркетплейс «Вайлдберрис», салоны «Связной».

Среди преимуществ оплаты товаров, услуг и сервисов посредством QR СБП через приложение «МТС банка» со счетов, дебетовых или кредитных карт: мгновенное зачисление платежей без комиссии и начисление кешбэка в размере 1% от суммы платежа. «МТС банк» начисляет кешбэк за проведение операции при помощи QR СБП. При этом воспользоваться сервисом могут как граждане РФ, так и нерезиденты, оформившие карту «МТС банка». Граждане РФ могут оформить карту в приложении «МТС банка» без посещения офисов.

«МТС банк» ожидает, что к концу 2022 г. объем платежей по отношению к началу года вырастет более чем в четыре раза. В планах вывести сервис оплаты по QR СБП в приложение «Мой МТС» для абонентов МТС. Кроме того, во втором квартале планируется подключить банк к приложению «СБПэй».

Сервис QR СБП позволяет оплачивать покупки безналичным способом напрямую с банковского счёта без ввода данных банковской карты. Оплата по QR-коду удобна для пользователей мобильных гаджетов без поддержки NFC-технологии для бесконтактных платежей.

Список торговых точек и интернет-магазинов, принимающих оплату через QR СБП постоянно расширяется. В настоящий момент их уже более 80 тыс., включая сеть Kari, сети автозаправок Shell и BP, магазины «Л’Этуаль», SimpleWine, Burger King, «Детский мир» и другие.

В апреле 2021 г. «МТС банк» запустил в мобильном приложении сервис оплаты по QR-коду СБП, а в декабре анонсировал запуск оплаты товаров и услуг по QR-кодам через СБП в розничной сети МТС.