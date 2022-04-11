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В «Сбербанк онлайн» запущен новый сервис для всех, кто получает зарплату, социальные выплаты или пенсию в Сбербанке

В мобильном приложении «Сбербанк онлайн» появился новый раздел «Поступления». В нём клиенты, получающие зарплату, пенсию или социальные выплаты на карты «Сбера», могут увидеть историю поступлений, заказать справки или выписки об их размере, получить расчётный лист от работодателя, оформить запросы в государственные органы для перечисления пенсии, а также ознакомиться с доступными им бонусами и скидками на продукты банка и экосистемы «Сбера» («Сберпрайм», страховые продукты, «Сбермобайл» и др).

В этом же разделе клиенты, которые пока не получают зарплату, пенсию или соцвыплаты на карты «Сбера», могут перевести свои начисления в банк не выходя из дома. А клиенты предпенсионного возраста в «Поступлениях» могут оформить справку о данном статусе, что позволит им пользоваться льготами ещё до выхода на пенсию.

Екатерина Гарцева, директор дивизиона «Социальные и зарплатные решения» Сбербанка, сказала: «Мы продолжаем улучшать пользовательский опыт наших клиентов в «Сбербанк онлайн». Теперь мы собрали в одном разделе всю полезную информацию о начислениях клиентов, будь то зарплата, пенсия или иные социальные выплаты. Раздел «Поступления» актуален для каждого, ведь в нём можно найти не только историю начислений, но и полезные бонусы и сервисы, доступные всем получателям выплат от работодателя или государства».

Сервис находится во вкладке «Поступления» «Сбербанк онлайн». Чтобы перейти в неё, можно нажать на свою фотографию в левом верхнем углу, либо спуститься в блок «Сервисы», либо написать «пенсия», «зарплата» или «социальные выплаты» в поисковой строке.

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