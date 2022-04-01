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«Абсолют банк» подключился к «СБПэй»

«Абсолют банк» сообщил о том, что с 1 апреля 2022 г. его частным клиентам доступен новый платежный сервис – приложение для оплаты товаров и услуг с помощью QR-кодов через Систему быстрых платежей – «СБПэй».

Новый сервис дает возможность с помощью смартфона комфортно и быстро расплачиваться везде, где принимают оплату по QR-коду или действуют платёжные ссылки СБП. Для оплаты покупки достаточно отсканировать QR-код через приложение «СБПэй», ввести сумму и подтвердить оплату.

Установить приложение «СБПэй» уже можно на смартфоны с операционной системой Android (версии 6.0 и выше), для iOS (начиная с 13 версии) услуга будет доступна после обновления «Абсолют Mobile» до версии 4.2.0 в магазине Apple.

Для оплаты в «СБПэй» банковская карта не используется: платежи выполняются с банковского счета, указанного пользователем в приложении при регистрации.

Перед началом использования клиенту необходимо пройти аутентификацию и подключиться к системе. Пользователям доступно два способа – через систему «СБПэй» или мобильное приложение «Абсолют Mobile». В первом случае необходимо в разделе «Все банки» выбрать «Абсолют банк», ввести в открывшемся окне номер телефона и номер счета (его можно найти в реквизитах карты или счета в «Абсолют Mobile»). После получения согласия с условиями обслуживания система предложит ввести код из SMS. В случае подключения к платежному сервису через мобильное приложение «Абсолют Mobile» также потребуется выбрать в приложении «СБПэй» в разделе «Ваши банки» «Абсолют банк». После чего пользователь должен войти в мобильное приложение «Абсолют Mobile», в открывшемся окне выбрать счет для списания денежных средств, нажать кнопку «Подключить» и ввести код подтверждения. При получении сообщения о регистрации счета нажать на кнопку «Ок».

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