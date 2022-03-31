Smart Engines разработала универсальное решение для считывания платежных реквизитов в мобильном приложении

На российском рынке появилось новое решение, которое поддерживает все 3 доступных способа ввода данных получателя платежа: сканирование банковской карты, номера телефона и QR-кода. Разработка предлагает функциональность для распознавания рукописных и напечатанных номеров телефонов и успешно решает задачу импортозамещения ПО по распознаванию банковских карт и QR-кодов при помощи камеры смартфона и алгоритмов ИИ.

Появление такого универсального решения стало возможным, после того как исследователи компании Smart Engines – разработчика систем распознавания документов – смогли создать технологию считывания напечатанных или написанных от руки номеров телефонов. Использование этой функциональности в мобильных приложениях повысит удобство ввода данных для совершения оплаты через Систему быстрых платежей, так как часто контрагент записывает номер, по которому нужно осуществить перевод, на листке бумаги или использует на стойках табличку с напечатанным телефонным номером.

Теперь для ввода данных банковской карты получателя, информации из QR-кода или по номеру телефона в СБП достаточно показать их камере смартфона или использовать ранее сделанную фотографию из галереи. Процесс распознавания выполняется автоматически в режиме реального времени и непосредственно на устройстве пользователя. Клиентские данные не передаются в сторонние сервисы, что делает ввод платежной информации безопасным как для самого пользователя, так и для владельцев мобильных приложений.

Smart Engines использует свой собственный движок OCR, в основе которого лежат результаты научных исследований ученых компании в области ИИ. Разработка компании Smart Engines не содержит внешних компонентов, поддерживает отечественные вычислительные платформы и включена в Единый реестр российского программного обеспечения. Применяемые в ПО алгоритмы на основе сверхлегких нейронных сетей не требовательны к вычислительным ресурсам, поэтому высокое качество и скорость распознавания номеров телефонов, банковских карт и баркодов доступны даже пользователям бюджетных смартфонов.

Добавить возможность распознавания номеров телефонов и предложить своим клиентам новый пользовательский опыт в мобильном приложении смогут банки, которые уже используют решения Smart Engines для распознавания банковских карт и баркодов по модели подписки. Сейчас это Альфа-банк, «Кредит Европа банк», МКБ, «МТС банк», Райффайзенбанк, банк «Синара» и банк «Хоум кредит».