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Россияне стали чаще оплачивать покупки через сервис «Оплата одним взглядом»

Почти 1 млн клиентов Сбербанка подключили сервис «Оплата одним взглядом». За год они совершили 500 тыс. транзакций при помощи сервиса. Об этом CNews сообщили представители Сбербанка.

«"Оплата одним взглядом" набирает популярность у клиентов Сбербанка. Учитывая сегодняшнюю реальность, в ближайшее время ее востребованность будет только расти. Многие выбирают биометрию как удобный бесконтактный быстрый метод платежа. Сегодня нашей биометрией пользуется уже почти 1 млн клиентов. За год они совершили 500 тыс. транзакций при помощи сервиса. В последний месяц мы наблюдаем рост транзакций на 50%. Кроме того, к проекту активно присоединяются партнеры. На сегодняшний день оплатить лицом можно в супермаркетах сети X5, "Магнит", кафе "Прайм" и "ВкусВилл". Напомню, подключить сервис оплаты могут клиенты Сбербанка при помощи мобильного приложения. Оформление и хранение биометрических данных происходит исключительно на стороне “Сбера”, как и подключение сервиса "Оплата одним взглядом"», – сказал Станислав Кузнецов, заместитель председателя Сбербанка.

Чтобы воспользоваться технологией, достаточно выбрать пункт «Оплата одним взглядом» (в разделе «Карты» или «Профиль») и указать карту, с которой будут списываться средства при оплате по лицу. Передача данных происходит онлайн: необходимо следовать инструкции в приложении банка, весь процесс займет менее минуты.

При совершении платежей при помощи биометрического эквайринга на сумму свыше 1000 руб. необходимо ввести пятизначный код безопасности, уже знакомый клиентам Сбербанка, которые обслуживаются в банкоматах банка по биометрии.

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ПАО Сбербанк — один из крупнейших банков в России. На долю Сбербанка приходится около трети активов всего российского банковского сектора. Основным акционером ПАО Сбербанк является Российская Федерация в лице Министерства финансов Российской Федерации, владеющая 50% уставного капитала ПАО Сбербанк плюс 1 голосующая акция. Оставшимися 50% минус 1 голосующая акция от уставного капитала банка владеют российские и международные инвесторы.

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