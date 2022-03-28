CNews Аналитика Конференции Маркет Техника ТВ

Разделы

ИТ в банках Ритейл Розница
|

«Сбер» и X5 Group запустили сервис снятия наличных на кассах

«Сбер» и X5 Group запустили сервис снятия наличных на кассах супермаркетов «Перекресток» при безналичной оплате покупок.

Сервисом могут воспользоваться держатели карт, эмитированных любым российским банком, предоставляющим сервис наличных в «Перекрестке».

Клиенты «Сбера» могут снять до 5 тыс. руб. за один раз и до 20 тыс. руб. в месяц, выдача наличных осуществляется без комиссии.

Вячеслав Цыбульников, вице-президент Сбербанка – председатель Московского банка, сказал: «Чтобы снять нужную сумму, покупатель при оплате безналичным способом может сообщить кассиру, что хочет снять деньги со своей карты. Сумма должна быть кратна ста рублям и не превышать 5 тыс. руб. Затем кассир просканирует товары и укажет запрошенную сумму выдачи. После оплаты товара картой, продавец выдаст покупателю наличные».

Дмитрий Малых, директор дивизиона «Эквайринг» Сбербанка, отметил: «Мы считаем, что снятие наличных должно быть доступно всем и всегда, поэтому совместно с нашими партнерами X5 Group расширяем возможности для наших клиентов. Чтобы получить наличные больше не обязательно идти в банк, это можно сделать вместе с покупкой продуктов, на кассе магазина. Уверен, этот сервис сделает жизнь многих граждан комфортнее».

После оценки успешности проекта и востребованности услуги будет принято решение о возможном запуске сервиса выдачи наличных в магазинах торговой сети «Пятерочка».

Подписаться на новости Короткая ссылка


Другие материалы рубрики

Замглавы Минцифры ответит на вопросы о мерах поддержки ИТ-отрасли о об импортозамещении ПО на конференции CNews 31 марта

Конференция CNews «Цифровизация госсектора 2022» состоится 14 апреля

Резидент «Сколково» FIS открыл горячую линию по импортозамещению Microsoft, Oracle, SAP, SAS и IBM

Онлайн-конференция CNews «Электронный документооборот и управление контентом 2022» состоится 12 апреля

5 ситуаций, когда нужна IaaS, и 4 способа сэкономить на платежах провайдеру

Банки докатились до «Авито» и торрентов. Из-за санкций они закупают подержанное «железо» и качают пиратский софт

MARKET.CNEWS

DRaaS

Подобрать тариф по аварийному восстановлению ИТ-инфраструктуры

От 1 руб./месяц

IP-телефония

Подобрать тариф на IP-телефонию и виртуальную АТС

От 0.50 руб./месяц

Colocation

Подобрать ЦОД для размещения ИТ-оборудования

От 815 руб./месяц

VPS

Подобрать виртуальный сервер

От 30 руб./месяц

Техника

Лучшие бесплатные VPN для Android-смартфонов: выбор ZOOM

Прощайте, Visa и Mastercard: как оплачивать подписки и покупки в приложениях во времена санкций

7 бесплатных VPN для iPhone, которые точно работают в 2022 году

Показать еще

Наука

Составлено генеалогическое древо всего человечества — в нем 27 миллионов наших предков

Парадокс: система ближайшей черной дыры не содержит черных дыр

Как сделать компьютер из жидких кристаллов?
Показать еще