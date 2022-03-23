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«МТС банк» расширил перечень банков для онлайн-погашения кредитов

«МТС банк» расширил перечень банков для онлайн-погашения кредитов сторонних банков и микрофинансовых компаний (МФК). Погашение кредитов доступно с любых банковских карт, лицевых счетов абонентов МТС, электронных кошельков через сервис «МТС деньги» и мобильное приложение «МТС банка».

В сервис онлайн-погашения кредитов добавлены новые банки: ВТБ, «АК барс банк», банк «Зенит», банк «Уралсиб», «Кредит Европа банк», «Московский индустриальный банк» и МФК «Быстроденьги».

Для осуществления регулярных платежей клиент может осуществить привязку карты своего банка, в котором имеется кредит, для последующего регулярного внесения платежей.

Максимальная сумма разовой операции 15 тыс. руб.

Для оплаты кредита в стороннем банке через платежные сервисы «МТС банка» необходимо: запустить приложение МТС банка; перейти на экран «Платежи»; в разделе оплата выбрать «Погашение кредитов»; выбрать банк, в котором требуется погасить кредит; выбрать доступный платежный инструмент (банковскую карту, лицевой счет или электронный кошелек), а также есть возможность ввести реквизиты карты стороннего банка; ввести сумму перевода и подтвердить перевод; все готово: деньги поступят на счет банка-кредитора от минуты до одного дня.

Кроме того, в отделениях «МТС банка» салонах МТС также можно оплатить кредиты сторонних банков через терминалы и банкоматы.

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