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VK представила банкам возможности платформы VK Tax Compliance

На конференции CNews «Цифровизация финансового сектора 2022» компания VK рассказала участникам банковской отрасли о возможностях своей платформы VK Tax Compliance для решения задач налогового мониторинга. Продукт подходит для компаний, которые планируют перейти на новую форму налогового контроля — налоговый мониторинг.

Платформа VK Tax Compliance позволяет выполнить все требования законодательства к информационному взаимодействию между участниками налогового мониторинга и ФНС России. Решение реализовано на базе open source технологий с применением микросервисной архитектуры, интеграция с внутренними системами компании — посредством API.

Платформа VK Tax Compliance помогает сформировать, проверить, скорректировать и визуализировать налоговые отчеты как для внутренних нужд, так и для передачи их контролирующему органу.

«Платформа адаптивна, ее можно сконфигурировать под нужды компании. Технологическая база позволяет выбрать и настроить необходимый набор форм отчетности, налоговых деклараций, ведомостей и регистров, репликации данных. — говорит Андрей Черненко, директор B2G платформенных сервисов VK Цифровые технологии. — Продукт может быть развернут On-Premise, а также в облаке».

Архитектура сервиса позволяет быстро внедрить и масштабировать платформу, а также интегрировать ее с внутренними системами, из которых поступают данные. Платформа входит в Единый реестр российских программ и постоянно обновляется с учетом изменений в законодательстве. Облачная версия позволяет быстрее подключиться к платформе, оптимизировать вычислительные ресурсы, а при необходимости — масштабировать их.

Платформой VK Tax Compliance уже пользуются «Газпром», Tele2, «ФСК» «ЕвроХим», «Ростелеком», и др.

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