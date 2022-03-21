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Банк «Синара» начал выпускать цифровые карты «Мир»

Банк «Синара» (ранее – СКБ-банк) начал эмиссию цифровых банковских карт платежной системы «Мир» в интернет-банке. Оформить цифровую карту Mir Privilege Digital без физического носителя на базе тарифного плана «Универсальный» можно самостоятельно в интернет- или мобильном банке.

Карта обладает полным карточным функционалом и после подключения к сервисам Apple Pay, Samsung Pay и Mirpay готова к использованию. Картой можно оплачивать покупки через терминалы и в интернете, получать наличные в банкоматах с поддержкой NFC.

«Популярность цифровых карт растёт благодаря возможности моментального выпуска и простоте использования. Такая карта будет удобна всем, кто привык оплачивать «телефоном» и совершать покупки в интернет-магазинах», – отметил Анна Волкова, директор дизайн-офиса банка «Синара».

«Совершать операции по карте можно без ограничений, как и обычной пластиковой картой. При выпуске цифровой карты Mir Privilege Digital клиенту автоматически подключается программа лояльности ПС «Мир» и бонусная программа карты «Универсальная»: кешбэк до 5 % за покупки в любимых категориях и возможностью получать до 5 тыс. бонусных баллов ежемесячно (1 балл = 1 руб.), а также до 10 % годовых на остаток по карте», – сказал Алексей Луценко, директор по развитию розничного бизнеса банка «Синара».

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