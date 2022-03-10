23 медицинские организации Ленинградской области используют дистанционный мониторинг здоровья пациентов

В 23 медицинских организациях Ленинградской области при помощи роботизированного обзвона осуществляется дистанционный мониторинг пациентов, с помощью платформы СберЗдоровье. Решение позволяет отслеживать изменения показателей здоровья и вести надомное сопровождение более 40 000 пациентов. Голосовой робот для платформы разработан группой компаний ЦРТ (входит в экосистему «Сбера»). Об этом CNews сообщили представители «Сбера».

Использование дистанционного мониторинга пациентов в Ленинградской области началось в августе 2021 г. За пять месяцев к платформе было подключено 15 733 пациента, осуществлено 354 346 звонков и проведено 1 354 консультации.

«Ленинградская область стала одной из первых в стране, внедрившей дистанционный мониторинг пациентов с артериальной гипертензией в рамках пилотного проекта, а впоследствии – с коронавирусом. Мы планируем сохранить этот эффективный сервис и совместно со “СберЗдоровьем” в будущем продолжить наблюдение пациентов с заболеваниями сердца, сахарным диабетом и др.», – сказал Сергей Вылегжанин, глава комитета по здравоохранению Ленинградской области.

Сегодня решение внедрено в 23 медицинских организациях. Теперь дистанционным мониторингом могут пользоваться более 40 тыс. пациентов с подтвержденным диагнозом COVID-19, ОРВИ и грипп. Высокое качество технологий группы ЦРТ – синтез и распознавание речи, которые используются в голосовом роботе, помогают обеспечить максимально живой и естественный диалог. Это увеличивает удовлетворенность и лояльность пациентов от взаимодействия с сервисом.

«Сегодня нагрузка на врачей и медицинские организации остается очень серьезной, что не всегда позволяет оказать быструю помощь или уделить пациентам больше времени. Комплексное внедрение дистанционного мониторинга в медицинские организации области позволяет разгрузить систему первичного звена здравоохранения. Благодаря возможности отслеживать показатели здоровья и консультироваться с врачами удаленно, люди меньше подвергаются вероятности заразиться, чем при посещении клиник. Это особенно важно для пациентов с хроническими неинфекционными заболеваниями, которые находятся в зоне риска, но нуждаются в регулярном общении с врачом. Также при использовании дистанционного мониторинга в случае отклонений от нормы пациенту не нужно ждать визита к врачу, а специалист сам связывается с ним, что позволяет оказать своевременную помощь», – отметил Дмитрий Домарев, директор по развитию медицинского онлайн-сервиса «СберЗдоровье».

Сервис реализуется следующим образом: голосовой робот звонит пациентам, проводит опрос о состоянии здоровья и анализирует ответы. В зависимости от заболевания робот интересуется об общем самочувствии человека, наличии температуры, одышки. Собранные данные передаются в приложение «СберЗдоровье» и отображаются в «Дневнике здоровья», к которому имеют доступ и пациент, и врач, что позволяет отслеживать динамику. В случае выявления отклонений от нормы или при критических данных пациент автоматически попадает на консультацию к врачу по телефону или в приложении «СберЗдоровье».

«Мы получаем положительные отзывы о работе сервиса и от пациентов, и от врачей. Многие признаются, что благодаря мониторингу чувствуют себя спокойнее и увереннее. Только за месяц проведено более 163 тыс. звонков и 3500 консультаций», – сказал Олег Тихомиров, управляющий головным отделением Сбербанка по Ленинградской области.

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Компания «СберЗдоровье» была создана на базе медицинского сервиса DocDoc в 2020 г. В 2017 г. сервис на 80% вошел в группу компаний Сбербанк, после чего начал трансформацию в медицинскую платформу — площадку, на которой представлены самые востребованные медицинские услуги: запись к врачу и телемедицина. На сервисе есть возможность связаться онлайн в любое время с дежурными терапевтом/педиатром либо по записи с врачами более 25 направлений. На данном этапе в проекте участвует более 4000 частных клиник.

Платформа дистанционного мониторинга «СберЗдоровья» помогает врачам оценивать динамику: пациенту «звонит» голосовой робот, человек сообщает свои показатели. Робот, который обзванивает миллионы пациентов в короткий срок, разработан ЦРТ.