Райффайзен Банк сделал бессрочными карты Visa и Mastercard для физлиц и малого бизнеса

Карты Visa и Mastercard Райффайзен Банка стали бессрочными. Теперь физические лица, предприниматели и владельцы малого и микро бизнеса могут использовать их на территории России без ограничения срока действия. Об этом CNews сообщили представители Райффайзен Банка.

Перевыпускать карты не нужно – срок работы действующих карт продлен автоматически. В текущей ситуации Райффайзен Банк предложил клиентам простое решение, чтобы они могли продолжить пользоваться картами.

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Райффайзен Банк является дочерней структурой Райффайзен Банк Интернациональ АГ.

Райффайзен Банк Интернациональ АГ является корпоративным и инвестиционным банком на финансовых рынках Австрии и в странах Центральной и Восточной Европы. В Центральной и Восточной Европе Райффайзен Банк Интернациональ представлен на 13 рынках и предоставляет широкий спектр финансовых услуг, включая лизинг, управление активами и сопровождение сделок по слиянию и поглощению.