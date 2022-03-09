«Почта банк» запустил виртуальную карту Unionpay

«Почта банк» запустил виртуальную карту китайской национальной платёжной системы Unionpay. Она предназначена для оплаты покупок и переводов в интернете как в России (в том числе в иностранных интернет-магазинах), так и за рубежом.

Все клиенты банка, находящиеся в России или за границей, могут выпустить карту моментально и бесплатно в мобильном приложении, перевести на неё нужную сумму и сразу начать ею пользоваться. Для всех владельцев «Онлайн-карты 2.0» «Почта банка» автоматически будет выпущена вторая виртуальная карта Unionpay.

Тем, кто не являетесь клиентом банка, нужно прийти в любую из 19 тыс. точек обслуживания банка с паспортом и стать клиентом банка. Затем появится возможность моментально открыть карту в мобильном приложении «Почта банк онлайн»

Что доступно с виртуальной картой Unionpay: снятие наличных в банкоматах «Почта банка» по всей стране (более 4,8 тыс. устройств) с помощью QR-кода, сгенерированного в мобильном приложении; совершение покупок в российских и иностранных интернет-магазинах, приложениях и сервисах подписки. Для этого достаточно ввести при оплате заказа данные карты; за границей совершение покупок в интернете: покупка товаров и услуг с доставкой, авиабилетов; бронирование гостиниц многое другое.

Дополнительным преимуществом виртуальной карты Unionpay «Почта банка» является кешбэк до 12% по программе лояльности «Шанс». Можно выиграть кешбэк за все покупки интернете, «бросив игральные кости» в мобильном приложении «Почта банк онлайн».

В перспективе будет доступно оформление пластиковой карты Unionpay в «Почта банке», что позволит клиентам снимать наличные прямо по карте как в России, так и за рубежом.