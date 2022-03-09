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МТС Банк продлил срок действия карт Visa и Mastercard бессрочно

ПАО «МТС-Банк» сообщает о продлении сроков действия по всем пластиковым картам международных платежных систем Visa и Mastercard и делает их бессрочными. Теперь клиентам банка, у которых срок действия карты истекает в марте 2022 г. и позже, перевыпускать карту не требуется – можно продолжать пользоваться ей бессрочно без дополнительного обращения в банк. Об этом CNews сообщили представители МТС Банка.

В случае, если срок действия карты истек в феврале 2022 г., но клиент не успел получить новую, банк также перенастроит в рабочий режим уже имеющуюся на руках карту.

В ближайшее время МТС Банк сообщит клиентам о том, как оплачивать покупки в Интернете картами с продленным сроком действия.

МТС Банк продолжает эмиссию новых карт Visa и Mastercard и информирует, что с 9 марта 2022 г. карты данных платежных систем будут работать только на территории России. Для оплаты покупок в торговых точках необходимо использовать карту на пластиковом носителе.

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Публичное акционерное общество «МТС-Банк» (ПАО «МТС-Банк») – универсальный коммерческий банк. Сеть офисов обслуживания МТС Банка охватывает более 50 городов в 30 наиболее крупных регионах России. Основным акционером является частная компания с ограниченной ответственностью «Мобайл ТелеСистемс Б.В.» – дочерняя компания ПАО «Мобильные ТелеСистемы».

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