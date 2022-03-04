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В «Почта банке» назначен ИТ-директор

«Почта банк» объявил о назначении Ивана Карпова на должность вице-президента, директора по информационным технологиям. Он будет отвечать за формирование ИТ-стратегии и развитие инфраструктуры информационных систем и программного обеспечения в банке.

«В банковском бизнесе технологии являются фундаментом. Качественное и бесперебойное обслуживание клиентов напрямую зависит от корректной работы ИТ-систем. При этом доступность и скорость должны быть одинаково высокими и для клиентских центров в крупных городах, и для почтовых отделений в отдаленных селах. Это очень важное и ответственное направление, Ивану Карпову предстоит решать особые задачи и нести ответственность за большой и сложный участок работы», – отметил президент-председатель правления «Почта банка» Александр Пахомов.

«Я рад стать частью команды «Почта банка». В настоящее время ИТ является основой бизнеса практически любой современной компании. Совместно с ИТ-командой мы будем повышать скорость и качество внесения изменений, внедрения продуктов в информационные системы, увеличивать надежность ИТ-сервисов банка для достижения наших общих целей: экономического развития и повышения качества работы банка. Первоочередной задачей для меня является аудит состояния ИТ и формирование ИТ-стратегии», – сказал Иван Карпов.

До прихода в «Почта банк» Иван Карпов работал ИТ-директором в «МСП банке». До этого в течение 2 лет занимал пост директора по ИТ в банке «Восточный». С 2018 по 2020 г. был управляющим директором блока ИТ в КБ «Модульбанк». Ранее работал руководителем ИТ-департамента в компаниях Direct Group и «Интач страхование». В ИТ-отрасли прошел в путь от тестировщика до ИТ-директора. Окончил Московский государственный технический университет им. Н.Э. Баумана.

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