CNews Аналитика Конференции Маркет Техника ТВ

Разделы

ИТ в банках
|

«Сбер» от лица ФНС будет выдавать сертификаты электронной подписи на всей территории России

С 1 марта 2022 г. «Сбер» начал выдачу сертификатов электронной подписи индивидуальным предпринимателям и юридическим лицам, в том числе не являющимся клиентами «Сбера». Об этом CNews сообщили представители «Сбера».

Порядок получения электронной подписи указан на сайте банка. Также на сайте размещен актуальный список подразделений банка, оказывающих подобную услугу. Этот список постоянно расширяется.

«Сбербанк определен доверенным лицом удостоверяющего центра ФНС России и осуществляет выдачу электронной подписи от лица ФНС России индивидуальным предпринимателям и юридическим лицам, независимо от того, являются ли они клиентами “Сбера” или нет. Такая подпись подойдет для любых сервисов и порталов, где можно воспользоваться квалифицированной электронной подписью», – сказал Алексей Шашкин, директор дивизиона «Малый и микробизнес» Сбербанка.

***

ПАО Сбербанк — один из крупнейших банков в России. На долю Сбербанка приходится около трети активов всего российского банковского сектора. Сбербанк является ключевым кредитором для национальной экономики и занимает одну из крупнейших долей на рынке вкладов. Основным акционером ПАО Сбербанк является Российская Федерация в лице Министерства финансов России, владеющая 50% уставного капитала ПАО Сбербанк плюс 1 голосующая акция. Оставшимися 50% минус 1 голосующая акция от уставного капитала банка владеют российские и международные инвесторы.

Подписаться на новости Короткая ссылка


Другие материалы рубрики

Конференция CNews «Цифровизация госсектора 2022» состоится 14 апреля

Конференция CNews «Импортозамещение 2022» состоится 31 марта

Конференция CNews «Цифровое здравоохранение 2022» состоится 3 марта

США запретили продажу в Россию телеком-оборудования и электроники. Введены санкции против банков и их ИТ-«дочек»

Глава VK попал под американские санкции из-за своего отца

Сбербанк за 3 млрд ищет ЦОД в Москве или Подмосковье

MARKET.CNEWS

Colocation

Подобрать ЦОД для размещения ИТ-оборудования

От 815 руб./месяц

Kubernetes

Рассчитать стоимость кластеров Kubernetes

От 0.52 руб./месяц

S3-хранилище

Подобрать облачное хранилище

От 6,2 коп. за 1 Гб/месяц

IP-телефония

Подобрать тариф на IP-телефонию и виртуальную АТС

От 0.50 руб./месяц

Техника

Обзор Predator XB273UGX: монитор для гейминга

Лучшие зарядные устройства для смартфонов и других гаджетов: выбор ZOOM

Лучшие кнопочные телефоны: хиты продаж

Показать еще

Наука

Электричество из пустоты: физики воссоздали в лаборатории эффект Швингера

Галактическая археология: новый каталог звезд раскрывает химическую историю Млечного Пути

Зуб возрастом 54 000 лет сдвигает дату расселения Homo sapiens в Европе
Показать еще