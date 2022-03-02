«Платформа EDSmart» – решение компании «Кворум» для работы с сообщениями в формате SWIFT в CПФС

Компания «Кворум» объявила о выпуске модернизированной версии программной платформы «EDSmart. Система защищенного документооборота клиента Банка России», которая обеспечивает полный цикл обработки всех типов входящих и исходящих электронных сообщений в форматах альбома УФЭБС во взаимодействии с программными комплексами АРМ КБР-Н и АРМ КБР-СПФС. Система EDSmart давно и успешно эксплуатируется в более чем 40 банках, в том числе относящихся к ТОП-50.

В новой версии выполнен ряд доработок, относящихся к процессам информационного обмена кредитных организаций с Системой передачи финансовых сообщений Банка России (СПФС), в том числе реализованы:

новые алгоритмы сортировки сообщений SWIFT, которые используются при автоматическом формировании и последующей обработке ED503;

специализированные интерфейсы мониторинга, предназначенные для пользователей, отвечающих за передачу и контроль финансовых сообщений в форматах SWIFT, при этом новые интерфейсы позволят отслеживать результат обработки не только сообщений ED503, но и отдельных сообщений SWIFT;

алгоритмы подписания и проверки подписи на файлах в формате ISO20022 в разрезе контрагентов банка, предназначенные для защиты передаваемых сообщений в собственных форматах банка при работе с ED501.

Решение может применяться как для прямого подключения кредитных организаций к СПФС, так и для организации «сервис-бюро» для клиентов и контрагентов банка.

Кроме того, в составе «Платформы EDSmart» имеется отдельный компонент, который позволяет осуществлять создание и мониторинг финансовых сообщений в формате ISO 20022, входящих в контейнер ED506.

В качестве средства криптографической защиты информации используется СКЗИ «Аппаратно-программный комплекс «Сигнатура-клиент» версии 6. Корректность встраивания СКЗИ «АПК «Сигнатура-клиент» подтверждена соответствующим заключением Центра защиты информации и специальной связи ФСБ России.

EDSmart может функционировать на платформах open source СУБД Postgres Pro (включенной в Единый реестр российских программ для электронных вычислительных машин и баз данных) или PostgreSQL, а также СУБД Oracle, MS SQL.

Разворачивание «коробочного решения» и его интеграция с информационными системами банка на основе файлового обмена занимает 2 дня, включая обучение пользователей и администраторов.

Программный продукт «EDSmart. Система защищенного документооборота клиента Банка России» включен в Единый реестр российских программ для электронных вычислительных машин и баз данных под регистрационным номером 9026 (Приказ Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций РФ №58 от 5 февраля 2021 г.).