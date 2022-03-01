CNews Аналитика Конференции Маркет Техника ТВ

Разделы

Бизнес Кадры ИТ в банках
|

Совет директоров Альфа-банка возглавит Олег Сысуев

В составе совета директоров Альфа-банка произойдут изменения. В ближайшее время из его состава выйдут Михаил Фридман, Пётр Авен, Александр Галицкий и Сергей Мацоцкий. Об этом CNews сообщил представитель финансовой организации. Совет возглавит президент Альфа-банка Олег Сысуев. Сейчас он занимает должность первого заместителя председателя совета директоров.

Олег Сысуев работает в банке с 1999 г. Среди прочего, Сысуев курирует вопросы развития региональной сети, социальные проекты и возглавляет комитет по устойчивому развитию (ESG) Альфа-банка.

Подписаться на новости Короткая ссылка


Другие материалы рубрики

Конференция CNews «Импортозамещение 2022» состоится 31 марта

Конференция CNews «Цифровое здравоохранение 2022» состоится 3 марта

США запретили продажу в Россию телеком-оборудования и электроники. Введены санкции против банков и их ИТ-«дочек»

Глава VK попал под американские санкции из-за своего отца

Сбербанк за 3 млрд ищет ЦОД в Москве или Подмосковье

Аудитория CNews превысила 300 тыс. человек в сутки

MARKET.CNEWS

IP-телефония

Подобрать тариф на IP-телефонию и виртуальную АТС

От 0.50 руб./месяц

VDI

Подобрать тариф на аренду виртуальных рабочих мест

От 1 750 руб./месяц

DRaaS

Подобрать тариф по аварийному восстановлению ИТ-инфраструктуры

От 1 руб./месяц

ИТ-безопасность

Подобрать решения для повышения ИТ-безопасности компании

От 684 руб./месяц

Техника

Лучшие зарядные устройства для смартфонов и других гаджетов: выбор ZOOM

Лучшие кнопочные телефоны: хиты продаж

7 самых страшных мифов об интернете и компьютерах: где правда?

Показать еще

Наука

Галактическая археология: новый каталог звезд раскрывает химическую историю Млечного Пути

Зуб возрастом 54 000 лет сдвигает дату расселения Homo sapiens в Европе

Внеземная алхимия: 5 необычных вещей, которые происходят только в космосе
Показать еще