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«СберКорус» запустил сервис для маркировки на крупных производствах

Цифровая платформа для компаний и физических лиц «СберКорус» и компания «СберИнтегро» запустили сервис для комплексной автоматической маркировки на промышленных производствах. Сервис полезен для автоматизированных производств молочных продуктов, воды, пива, антисептиков, консервов, кормов для животных и других видов товаров, подлежащих обязательной маркировке.

Сегодня сервис используют шесть крупных производственных компаний из пяти регионов, которые уже выпустили более 200 млн единиц маркированной продукции. За 2021 г. «СберКорус» оснастил программно-аппаратными комплексами для маркировки 79 производственных линий на семи предприятиях, а объем выручки составил 2 млн евро.

Производителям и импортерам разработка и запуск в промышленную эксплуатацию этого решения поможет правильно подобрать как аппаратную, так и программную часть с учетом специфики конкретного производства и каждой производственной линии. В комплексное решение для маркировки от «СберКорус» входят все этапы работы с внедрением маркировки на предприятии любого размера.

Решение поставляется как комплексная услуга: от подбора, монтажа, настройки оборудования для нанесения, контроля, отбраковки и агрегирования кодов маркировки, до автоматизации управления и оптимизации приемки, размещения, перемещения, отбора, отгрузки и прочих складских операций с маркированными товарами и поставки учетных систем и сервисов электронного документооборота для передачи кодов маркировки в систему «Честный Знак».

Кроме того, дополнительные сервисы «СберКорус» для бизнеса помогут сократить расходы и наладить бизнес-процессы.

«На крупном предприятии всегда есть потребность в автоматизации. Но крупным компаниям тяжело найти время и ресурсы на внедрение сложных решений по автоматизации. Наши решения для маркировки предлагаются как комплексная услуга “маркировка под ключ”. Компании не придется тратить время на изучение нюансов и самостоятельную настройку: все происходит в рамках одной услуги и поставляется в готовом для работы виде. Для разработки архитектуры подобных решений были привлечены как внутренние эксперты по маркировке, так и производители оборудования и разработчики программных продуктов извне», — сказал руководитель направления комплексной маркировки в «СберКорус» Илья Барабаш.

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